Автоэксперт назвал пять ошибок, которые допускают водители при шиномонтаже

Начальник отдела технической поддержки клиентов АО "Кордиант" (холдинг "Кордиант") Алексей Стасюк назвал "Российской газете" пять ошибок, которые допускают почти все водители при сезонном шиномонтаже.

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1. Пренебрежение техникой безопасности

При самостоятельной замене колес первое, на что стоит обратить внимание - это наличие подходящего инструмента, надежного домкрата, противооткатных упоров, а также просторной ровной площадки, на которой предстоит выполнять работы. Штатные домкраты большинства автомобилей довольно хлипкие, и поднятый с их помощью кузов очень неустойчив.

Любое неосторожное движение может привести к падению автомобиля, в результате чего с большой долей вероятности повредятся его элементы, а может пострадать и сам исполнитель. Также перед подъемом автомобиля на домкрат необходимо ослабить колесные болты - приложение избыточных усилий на вывешенное колесо может привести к вышеуказанным последствиям.

2. Ремонт проколов "жгутами"

После нескольких месяцев хранения колес в сборе можно обнаружить спущенное. Даже если в шине застрял простой саморез или гвоздик, ремонтировать ее подручными средствами в виде жгута все равно не стоит - такой способ подходит только как временное решение, чтобы доехать до шиномонтажа.

Необходимо даже с незначительными повреждениями шин, которые приводят к потере давления, пускай и медленной, обращаться в шиномонтаж, специалисты которого предложат вылечить шину специальными ремонтными пластырями или так называемыми "грибками".

3. Неправильный монтаж шин

Рисунки протектора шин имеют разное исполнение, и большинство из них предполагают строго определенное расположение при установке на диск или автомобиль. Если у вас направленные шины (протектор в виде "ёлки"), то они монтируются согласно надписи "Rotation" и стрелке на боковине, которая и указывает направление вращения колеса. Если у вас ассиметричный рисунок протектора - смотрите на маркировки "Inside" и "Outside" - они подсказывают, какой стороной шина должна быть ориентирована на самом диске.

4. Экономия на балансировке

Если шины хранятся в сборе с дисками, проводить балансировку всего комплекта рекомендуется перед каждым сезоном. Не стоит от этого отказываться, ведь в процессе эксплуатации шины изнашиваются, да и установленные грузики могут отлететь: все это приводит к появлению дисбаланса, который обязательно скажется в виде дискомфорта при движении и сократит срок службы как элементов ходовой части автомобиля, так и самих шин.

5. Перетянутые или недокрученные колесные болты

Также частая ошибка при замене колес как собственными силами, так и в мастерских.

Крепеж, затянутый "на совесть" ручным или автоматическим инструментом, может стать неприятным сюрпризом в поездке при отсутствии поблизости шиномонтажа - при необходимости снятия колеса его болты могут попросту не отвернуться ключом, который возите с собой.

Обратная ситуация ничем не лучше - открутившееся во время движения колесо представляет огромную опасность не только для вас, но и для других участников движения. Подтверждением тому является большое количество роликов в сети с грустным финалом. Поэтому и важно уделять данному моменту отдельное внимание.