Эксперты Роскачества назвали недостатки удаленного доступа к управлению авто

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества перечислили "Российской газете" плюсы и минусы удаленного доступа к управлению машиной.

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Как работает система удаленного доступа к авто

Сегодня телематические системы, представляющие собой комплекс устройств со встроенным программным обеспечением, становятся доступными даже в автомобилях бюджетного сегмента.

Системы удаленного доступа - это не просто устройства дистанционного слежения. Благодаря телематике можно удаленно управлять множеством функций автомобиля и получать информацию о его состоянии через мобильное приложение.

Телематические системы могут быть двух типов: разработанные автопроизводителями и созданные компаниями, специализирующимися на автомобильных охранных системах. Оригинальные приложения обычно доступны владельцам современных автомобилей. Остальные автовладельцы обращаются к сервисным центрам для установки специальных комплексов с функцией удаленного управления.

Почему удаленный доступ - это удобно

С помощью технологии автомобильной телематики можно дистанционно запустить двигатель, открыть и закрыть двери и багажник, включить фары и посигналить, используя только свой смартфон. Автомобилисты особенно активно используют удаленный доступ в холодное время года, чтобы заранее прогреть автомобиль.

Во время поездки телематические технологии помогут загрузить маршрут из мобильного приложения в штатную навигацию автомобиля, отображая пробки, камеры и парковки. Кроме того, система записывает историю поездок, расход топлива, среднюю и максимальную скорость. Также в большинстве систем доступна функция диагностики, позволяющая контролировать состояние различных систем автомобиля.

Телематические системы предоставляют информацию о местоположении автомобиля, позволяя убедиться в его безопасности и проверить, закрыты ли двери и багажник. А если автомобиль оснащен камерами кругового обзора, их можно включить дистанционно и просмотреть изображение вокруг машины.

Недостатки системы

Телематический комплекс - дорогостоящее решение. Стоимость подключения системы начинается от 10 тыс. рублей.

Еще один существенный недостаток - если для определенной модели автомобиля не предусмотрена заводская установка телематических систем, то дооснастить автомобиль в дилерском центре не получится. Телематические системы устанавливаются на этапе производства. В этом случае придется обращаться в сервисный центр для установки телематики от частных производителей охранных систем.

Помимо этого, эффективность работы телематики зависит от качества мобильной связи, так как обмен данными между смартфоном и автомобилем осуществляется через специальный сервер.

Какие могут быть опасности

В новейших системах удаленного доступа все чаще используются надежные протоколы защиты, но по-прежнему нет гарантии, что злоумышленники не смогут получить дистанционный доступ к вашему автомобилю.

Основная угроза технологии удаленного доступа состоит в том, что, получив доступ к приложению, злоумышленники смогут узнать местоположение автомобиля и историю его передвижений. Это позволит им выявить закономерности в маршрутах владельца авто. Они также смогут удаленно управлять некоторыми функциями автомобиля: открыть двери салона, завести двигатель и даже изменить настройки удаленного запуска.

Чтобы получить доступ к таким приложениям, злоумышленнику не нужны навыки хакера. Обычно логин - это адрес электронной почты или номер телефона. Их можно найти в социальных сетях жертвы. Пароль от учетной записи мошенник может получить, отправив письмо от имени службы безопасности приложения или сотрудника автосервиса с просьбой сменить пароль.

Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: