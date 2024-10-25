Эксперт рассказал о езде накатом на нейтралке и торможении двигателем

Некоторые водители искренне радуются, когда при движении накатом при включенной передаче видят нулевой расход топлива на бортовом компьютере. Правда, некоторые начинают сомневаться, возможна ли такая ситуация на самом деле: на затяжном спуске тахометр показывает три тысячи оборотов, а расход всё равно нулевой. Неужели правда? «Такого не может быть!» – решает водитель, переключается на нейтральную передачу и катится дальше на холостых оборотах, расход на которых точно минимальный. Но не нулевой. Что же происходит на самом деле и когда расход получается меньше? И как ездить правильнее во всех смыслах?

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А дымок идёт?

По нашей старой доброй традиции технический материал начнём с минутки теории. Сегодня придётся в общих чертах вспомнить, как работает моментная модель управления двигателем.

Воздействием на педаль газа водитель формирует запрос крутящего момента в текущий момент времени. Очень важно, что не нажатием, а именно воздействием: ЭБУ внимательно следит не только за тем, на сколько миллиметров водитель продавил педаль, но и за тем, не отпустил ли он её и как быстро он всё это делает. И второе – в какой именно момент.

Чтобы лучше понять, о чём идёт речь, приведу два примера. Если ЭБУ видит, что водитель не слишком быстро отпустил газ при движении на достаточно высокой скорости с достаточно высоким в текущее время запросом крутящего момента, он делает вывод, что машина выехала на трассу, закончила разгон и теперь будет и дальше ехать быстро и равномерно. В этом случае блок управления решит, что пора перейти в круизный режим: включить самую высокую передачу в АКП для экономии топлива и поддерживать скорость максимально деликатно, чуть изменяя угол открытия дроссельной заслонки, время впрыска топлива, давление наддува и используя прочие доступные способы.

Главное, чтобы всё было экономично, потому что в экономичности заключается суть круизного режима в ПО блока управления. Это первый пример. Теперь представьте всё то же самое, только водитель не убрал ногу с педали газа, а резко эту педаль бросил. Некоторые автомобили в этот момент думают, что сейчас может последовать торможение, и заранее активируют совсем другую программу – торможение двигателем. В этом случае они резко сокращают топливоподачу, а в некоторых случаях даже заставляют АКП перейти на одну-две передачи вниз. Какой вывод из этого нужно сделать?

Вывод будет следующим: ЭБУ по соотношению запроса момента и текущих условий движения в каждый конкретный период времени использует тот или иной предустановленный режим. Торможение двигателем – один из таких режимов, и как раз он используется при движении накатом в тот момент, когда бортовой компьютер способен показывать нулевой расход бензина. При движении на нейтральной передаче активен режим холостого хода, который отличается от режима торможения двигателем, и БК нулевой расход в этом случае не показывает. Означает ли это, что при торможении двигателем машина более экономична?

Жаль, что у водителя нет возможности выйти во время передвижения на улицу и посмотреть, не идёт ли из выхлопной трубы дымок. Если бы он смог это сделать, никаких сомнений у него не осталось бы: при движении накатом на передаче нулевой топливоподачи нет – мотор всё равно работает и жжёт бензин. Но почему тогда БК показывает нолик?

На самом деле в режиме торможения двигателем параметры топливоподачи близки к её параметрам на холостом ходу. В некоторых автомобилях в пересечении двух режимов есть так много общего, что при торможении двигателем БК переключает единицы отображения моментального расхода топлива из l/100km на l/h – в литры в час вместо литров на сто километров. И показатели в l/h на холостом ходу и при движении накатом будут очень близкими. Кстати, часто можно встретить и обратную картину: если разогнаться и переключиться на нейтральную передачу, моментальный расход в литрах на сто километров будет тоже отображаться нулевым. Но фактически нулевым он не будет ни в одном из этих случаев.

На самом деле фактический расход будет колебаться приблизительно в диапазоне 0,5-0,9 литра в час в зависимости от конструкции мотора и потребления периферийных устройств в виде кондиционера, музыки, подогревов, вакуумного насоса и прочих устройств, для работы которых требуется хотя бы какая-то энергия. Напомню, что в моментной модели управления двигателем часть крутящего момента в абсолютных (то есть в ньютон-метрах) или относительных (в процентах от максимального) значениях всегда зарезервирована на обеспечение работы периферийных устройств. Водитель своим запросом крутящего момента с помощью педали газа этот резерв задействовать не может – для него этих ньютон-метров просто не существует. И хотя какого-то расхода топлива обеспечение этого резерва требует в любом случае, бортовой компьютер считает, что он так незначителен, что водителю его можно не показывать – пусть видит изредка нолик и радуется тому, что кондиционер дует ему в лицо холодом совершенно бесплатно.

Итак, коротко резюмируем: в режиме торможения двигателем нулевого расхода не бывает. Фактически он всегда есть, причём близок к расходу на холостых оборотах.

На нейтралке или на передаче?

Как-то заметно сэкономить, переключаясь на нейтральную передачу или, наоборот, замедляясь с помощью двигателя, не получится в любом случае. Так что отбросим вопрос экономии в сторону и перейдём к другому аспекту – безопасности.

Движение на нейтральной передаче или с выжатым сцеплением – это езда на неуправляемом автомобиле. Многие забывают, что газ так же необходим для управления автомобилем, как и руль, а на нейтралке этого органа управления просто нет. И это опасно. В случае с заднеприводным автомобилем торможение двигателем позволяет избежать заноса задней оси или помогает выйти из него, если он только начался, а для этого нужно обязательно ехать с включенной передачей. На переднем приводе выход из заноса всегда сопровождается добавлением газа, и само собой, без включенной передачи это тоже не работает.

На затяжных спусках торможение двигателем позволяет избежать перегрева тормозных колодок и дисков, а если тормозная жидкость слишком старая – то и её закипания. Катиться на спуске в горах на нейтралке и удерживать машину только тормозами – это, мягко говоря, рискованно. И не надо думать, что если тормоза держат хорошо, то они позволят доехать до конца спуска со стопроцентной гарантией. Это не так, и если их хорошо перегреть, пропадают они моментально. Привычка катиться под горку на нейтралке относится ко вредным привычкам, от которых нужно избавляться.

Хотя в режиме торможения двигателем фактический расход топлива не нулевой, не надо думать, что на трёх тысячах оборотов коленвала мотор каким-то чудом будет всасывать в себя больше бензина, чем если бы работал на нейтралке – он на такие вещи не способен конструктивно. Поэтому при приблизительно равном фактическом расходе топлива при езде накатом на нейтралке и торможении двигателем на передаче всегда нужно выбирать второе: в первую очередь это вопрос безопасности, а не экономии топлива.