Большой тест-драйв новых кроссоверов Jetta VS5 и VS7

В России стартовали продажи обновленных кроссоверов Jetta VS5 и VS7. Машины поставляются к нам из Китая, а сама марка была специально создана для КНР. Бренд Jetta - это плод сотрудничества FAW и Volkswagen. "РГ" познакомилась поближе с новинками и попыталась понять, смогут ли VS5 и VS7 заменить ушедшие модели немецкого концерна.

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Марка Jetta была представлена в 2019 году - не дожидаясь автосалона в Шанхае, совместное предприятие Volkswagen-FAW презентовало три модели. Тогда показали седан VA3, а также кроссоверы VS5 и VS7. Производство наладили в Чэнду.

Ставка была сделана на автомобили со скромным оснащением и бюджетной отделкой интерьера. И она сыграла. Уже в первый год бренд реализовал в Китае 200 тысяч машин. Но потом результаты чуть упали - продано около 150 тысяч авто в прошлом году.

Главная особенность Jetta - это то, что все основные агрегаты моделям достались от концерна Volkswagen.

Так, седан VA3 опирается на базу Polo пятого поколения, а кроссоверы VS5 и VS7 конструктивно повторяют Taos, а также Seat Ateca, Skoda Karoq и Kodiaq. Учитывая, что последние два "паркетника" неплохо у нас продавались, упор делается на тех, кто еще не забыл "немецкое качество".

Сначала Jetta появилась у нас благодаря дилерам и совсем недавно было объявлено, что марка официально выходит на отечественный рынок. Заработал официальный сайт, а машины получили гарантию, которая составляет 2 года или 100 тысяч км пробега.

Обновление, которое затронуло кроссоверы марки, нельзя назвать глобальным. По факту марка ограничилась лишь косметическими штрихами. Так, автомобили чуть изменились внешне (стало меньше хрома, появился более спортивный стиль, новые цвета кузова) и внутри (в салоне теперь новые мягкие материалы отделки, более продвинутая мультимедийка, русифицированная панель приборов).

В техническом плане обе модели ничем не отличаются: они построены на известной у нас платформе MQB, оснащены турбодвигателем 1,4 TSI мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатой АКП от Aisin (не DSG). Привод - исключительно передний.

Знакомство с Jetta началось с кроссовера VS5. Первое впечатление - все на своих местах - будто попал в свою десятилетнюю Octavia. Ну только климат-контроль электронный, хотя это веяние эпохи, от которого никуда не деться. У вириальной приборки есть три интерфейса, в любой из которых без проблем находится самое главное - скорость. Возникли вопросы к круиз-контролю - нужно совершить три манипуляции, чтобы его активировать. А во время движения этим, конечно, не очень удобно заниматься.

В остальном же придраться сложно. Да, материалы отделки не премиальные, но и совсем бюджетными (как, например, в Hyundai Creta) их точно не назовешь. Возможно, что мультимедиа могла быть пошустрее и посовременнее, но тут нужно понимать, что Jetta - это все-таки бюджетная марка. И определенные ограничения заложены уже по умолчанию.

Сиденья удобные - выбрать нужное положение для себя не составит труда. Что касается второго ряда, то и там места вполне достаточно. Для двоих, а втроем уже будет не так весело. Есть подлокотник, один USB-разъем для зарядки гаджетов (почему так мало - не очень понятно) и дефлекторы системы вентиляции. Шторок и различных "фишек" в стиле Skoda ждать не стоит. Именно поэтому и багажник смотрится довольно бедно, хотя объем не такой и маленький - 585 литров. Но отсутствие разделительных полочек, большого количества крючков и прочих "умных решений" слегка разочаровывает. Внизу - докатка, никакого органайзера не предусмотрено.

Ждать какой-то ураганной динамики от 1,4 литрового мотора изначально вряд ли стоило. Но этого движка вполне достаточно для тех, кто в основном передвигается по городу. С обгонами на трассе помогает спортивный режим, который чуть добавляет динамики, но не превращает кроссовер в болид "Формулы-1". Эх, сюда бы двухлитровый TSI, было бы совсем другое

Можно отметить работу силового агрегата и коробки - они прекрасно ладят друг с другом, так что никаких дерганий и подтупливаний. Понравилось и то, как рулится машина - все-таки платформа MQB позволяет создавать автомобили, которыми приятно и интересно управлять. По сравнению с чисто китайскими моделями, заполонившими наш рынок, большая разница.

Что касается подвески, то на неровностях, конечно, VS5 напоминает, что это совсем не Logan, хотя до пробоев у нас лично дело так и не дошло.

Впечатления от VS7 такие же. Как уже говорилось, кардинальных изменений между ними нет. Единственное - "семерка" чуть больше (на 206 мм в длину).

Если говорить об адаптации к российским условиям, то в активе у Jetta - обогрев наружных зеркал, заднего стекла и передних кресел. Машинам полностью обрабатывают днище "антикором" и ставят увеличенный бачок омывателя. На этом все. Ну и еще можно добавить, что кузов автомобилей частично оцинкован. О каких-то других опциях пока говорить рано, нужно еще понять, как эти модели встретит российская публика.

У кроссовера Jetta VS5 на российском рынке четыре комплектации. Стартовая обойдется ровно в 3 млн рублей. Топовая версия стоит 3,35 млн рублей. У Jetta VS7 всего два исполнения: за первое нужно отдать 3 367 000 рублей, за второе - 3 529 000 рублей.

Конкурентов - вагон и маленькая тележка. За 3 млн рублей выбор действительно большой, а 3,5 млн рублей - тем более. Geely Atlas, Chery Tiggo, Haval F7, Omoda C5 и так далее. А если сравнивать комплектации и моторы, то станет понятно, что Jetta пока проигрывает. Ну и гарантия у соперников куда больше, чем два года - многие на это обращают внимание.

Впрочем, само появление этой марки на нашем рынке - уже плюс. Volkswagen в РФ всегда неплохо покупали. Теперь вот вместо него Jetta. Сможет ли она побороться за место под солнцем уже в новых условиях - покажет время.