Эксперт объяснил, стоит ли брать автокредиты после повышения ставки ЦБ

После повышения ставки ЦБ на 2% только россияне, которые сошли с ума, будут брать кредит на авто. Об этом сообщает портал Quto.ru со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Антона Шапарина.

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"Всегда, когда повышается ставка, в банках она повышается больше. Соответственно, сейчас ставка по автокредитам больше, чем по потребительским кредитам, и это странно. Потребительский кредит ничем не обеспечен, автокредит, напротив, обеспечен транспортным средством", — заявил он.

Шапарин заметил, что россиянам становится выгоднее брать потребительский кредит и на полученные средства покупать автомобиль. Однако решатся на это лишь те граждане, которые настолько сошли с ума, что готовы погрязнуть в кредитных обязательствах, считает эксперт. Он уверен, что повышение ставки ЦБ заметно ударит по рынку.

ЦБ на заседании 25 октября повысил ключевую ставку третий раз подряд — на 200 базисных пунктов, до рекордных 21%.

В Банке России объяснили свое решение тем, что инфляция складывается выше прогноза регулятора. В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность повысился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции вырос до 9,1% после 7,7% в августе.