Как понять, что пора переобувать авто на зиму?

Летняя резина не рассчитана на снег и гололёд. Однако даже если погода стоит сухая, но морозная, летние шины всё равно не обеспечат нужной безопасности на дороге, предупредили в Роскачестве. Эксперты рассказали, когда пора ехать в сервис, чтобы потом не стоять в очереди на переобувку.

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При какой температуре меняют резину на зиму

Ориентироваться нужно на климатические условия региона.

Например, на юге России зимы мягче, поэтому переобувать авто можно попозже, когда температура стабильно держится на отметке в +5 градусов.

В северных регионах в сервис лучше наведаться немного заранее, чтобы встретить внезапный снегопад и гололёд во всеоружии.

По словам экспертов, как только постоянные температуры будут ниже +7 градусов, можно спокойно менять резину, написал RT.

Где оставить автомобиль на зиму

Если вы не собираетесь пользоваться личным транспортом зимой, нужно подготовить авто к простою, чтобы по весне не пришлось его реанимировать.

Консервация нужна, если машина будет стоять без движения от 3 до 6 месяцев, рассказали «Секрету» эксперты.

Для хранения авто зимой идеально подходит тёплое и сухое помещение, например: - кирпичный гараж; - амбар; - отапливаемая крытая стоянка.

В крайнем случае можно использовать и открытую площадку с навесом и плотный автомобильный чехол.