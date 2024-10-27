В России официально сертифицирован кроссовер Avatr 11 от Changan

В России официально сертифицирован электрический кроссовер Avatr 11, выпускаемый китайским автопроизводителем Changan. Об этом сообщают "Китайские автомобили". На автомобиль в России оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), позволяющее начать его официальные продажи. Сертификация модели завершена 26 октября, представлять суббренд Avatr в России будет представительство Changan - Changan Motors Rus. На китайском рынке купе-кроссовер Avatr 11 представлен с 2022 года. В сентябре 2023-го представители Changan рассказали российским журналистам в Чунцине, что официальный выход бренда Avatr на наш рынок будет зависеть от ограничений для параллельного импорта. Габаритная длина Avatr 11 - 4880 мм, колесная база - 2975 мм. Он оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 578 л.с.