Большой тест-драйв нового седана Lada Aura. Фото

Lada Aura – едва ли не главный ньюсмейкер российского авторынка в этом году. Впервые она официально «засветилась» ещё в марте – возила участников Петербургского международного экономического форума. И с тех пор новости про «Ауру» сыпались, как говорится, из каждого утюга. Поиск по Quto с запросом «Lada Aura» выдает несколько страниц – комплектации, цены, цвета, а старт производства «Ауры» по видеосвязи дал и вовсе президент страны. Будто это не седан для чиновников, а новый авиалайнер или космический корабль, который отправили колонизировать Юпитер. Что же такого важного в этой машине?

© Quto.ru

Первый же слайд презентации гласит: «Lada открывает для себя новый сегмент. Модель бизнес-класса Aura». Серьезное заявление! И действительно – нам демонстрируют график продаж в D-классе, а в голове сразу возникает облик седанов Toyota Camry, Kia K5… то есть, Chery Arrizo 8, JAC J7, Changan Lamore и прочие машины, которые мы больше привыкли видеть в жёлтой пленке.

Но снаружи Aura не привлекает внимания – большинство путает её с «Вестой», а взгляд слегка «спотыкается» лишь в профиль, когда отмечаешь чуть другой силуэт. Базу растянули на внушительные 250 мм (стало 2885 мм), а вся прибавка ушла на крышу, пол и заднюю дверь. Все остальные кузовные панели – как у «Весты».

Ничего не напоминает? Ровно по той же схеме сделали седан Lada Vesta Signature, представленный в далеком 2016 году. Тогда дальше нескольких машин для руководства АвтоВАЗа дело не пошло, но о проекте не забыли. И достали его с антресоли, когда возникла необходимость заменить покинувшие рынок машины в госаппарате и корпоративных парках чем-то своим, родным, отечественным.

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

К счастью, Lada Aura выглядит гораздо лучше, нежели прежние попытки отечественных «лимузиностроителей» – несуразный ВАЗ-21108 «Премьер» едва ли станет главным героем ночных кошмаров, но от чудной парочки Москвич-2142 «Князь Владимир»/«Иван Калита» волосы на голове шевелятся до сих пор. Уже в базовую комплектацию «Ауры» входит красивая светодиодная оптика, а топ-версия Status может похвастать 17-дюймовыми колесами с полированными спицами.

Но главное скрыто внутри – за столь длинной задней дверью, что пришлось изобретать новые, более выносливые, петли и ограничитель, который позволяет зафиксировать её в промежуточном положении (в полностью открытом она почти на 30 сантиметров шире, чем передняя). Расстояние между спинками передних сидений и дивана превышает метр, так что поместится здесь даже депутат Николай Валуев ростом 213 см.

Сам каркас заднего дивана пока остался таким же, как у обычной «Весты», но набивка другая, в высшей комплектации на подголовниках есть мягкие подушечки (как у «Майбаха»!), а сиденье обшито гладкой натуральной кожей (на выбор – чёрного или светло-серого цвета). Причём поставщик тот же, что и у люксовых моделей Aurus – рязанская компания «Русская кожа». Так что не зря имя Aura так напоминает о марке машин для высших чинов.

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Жаль, но на этом родство с «Аурусом» заканчивается. Подогрев – одноступенчатый, есть одна USB-розетка и зарядка на 12В. Регулируемые дефлекторы на торце центрального тоннеля отсутствуют, есть только воздуховоды под передними креслами. А единственный крючок для одежды притаился на левой потолочной ручке. Намек, что главный пассажир будет сидеть справа?

Плавность хода стала лучше за счёт длинной базы и новых амортизаторов, Aura действительно проезжает неровности с острыми краями «породистее», чем Vesta, и не так громыхает подвеской. Нет и раскачки на волнах, а калибровки системы курсовой устойчивости ESC адаптированы под другое расстояние между осями. В этом плане претензий к «Ауре» у нас нет.

А к шумоизоляции – есть. Lada заявляет, что на 32% увеличена доля более плотных матов, но в задних дверях проклеены лишь динамики аудиосистемы и замок. Поэтому заметной разницы с «Вестами» внутри «Ауры» нет – слышно и гул шин Pirelli Cinturato P7 на шершавом асфальте, и звуки от проезжающих мимо машин.

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Но хорошо, что задний диван отдалился от двигателя 1.8 Evo, которым оснащается Lada Aura. 122-сильный мотор в паре с китайским вариатором и раньше не отличался благородным «голосом», а сейчас ему нужно тягать тяжелый седан – по массе Aura сравнима с универсалом Lada Vesta SW Cross, который в топ-комплектации весит 1395 кг.

И на горных дорогах между Сочи и Красной Поляной ему приходится несладко – на высоких оборотах двигатель своим громким ревом заполняет всю переднюю половину салона. Динамика при этом недалеко ушла от уже упомянутого «Премьера» почти 30-летней давности – разгон до сотни составляет 12,5 секунды, а максимальная скорость – 175 км/ч.

Так что единственная радость водителя «Ауры» без «мигалки» - это руль, обтянутый двухцветной кожей в стиле моделей Volvo или флагманских внедорожников Land Rover. Красиво! В остальном – та же хорошо знакомая Vesta с торчащим посреди панели планшетом, куда интегрированы навигатор и музыка от «Яндекса», многофункциональным экраном вместо приборного щитка и тугими рукоятками кондиционера.

© Lada

© Lada

© Lada

И как прикажете конкурировать с китайскими седанами? Да никак! На частных клиентов в Тольятти особо и не рассчитывают, хоть и заготовили рекламный ролик, в котором руководитель строительной компании ездит на «Ауре» с женой и дочкой. Потому что при объявленных 2,6 миллиона рублей за базовое исполнение Premier эту машину для себя купит только коллекционер автомобилей с ладьей на решетке радиатора.

Для борьбы с иномарками «Ауре» в первую очередь нужны турбомотор и более широкий набор опций – панорамная крыша, бесключевой доступ, автоматические задние стеклоподъемники… да хотя бы климат-контроль!

Впрочем, и «климат», и комфортный доступ для «Весты» уже анонсированы – такие машины появятся в следующем году. Значит, все это будет и у «Ауры». А пока АвтоВАЗ рапортует, что первые три сотни удлиненных седанов заказаны администрацией президента, Министерством финансов и правительством Самарской области. Наконец-то сбылась мечта многих россиян – чиновники пересели на отечественные автомобили.

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

© Lada

Делать могут и больше, до 8 тысяч машин в год (предел ограничен мощностью цеха штамповки, где производят двери и крышу для «Ауры»), хотя госзакупки явно окажутся скромнее.

Поднять спрос помогут таксопарки, для которых анонсирована Lada Aura с упрощенной комплектацией и отделкой. Но для личного пользования Aura, увы, до иномарок недотягивает – одного лишь удлиненного кузова для претензий на D-класс недостаточно. А расширенный набор опций явно выведет «Ауру» в очередной новый для «Лады» сегмент – машин дороже 3 миллионов.