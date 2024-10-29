В Chery назвали причину возгорания кроссовера Tiggo 7 Pro в Москве

Chery назвал причину возгорания кроссовера Tiggo 7 Pro. Китайский производитель раскрыл предварительные результаты экспертизы автомобиля, который загорелся на Ленинградском шоссе в Московской области ранее в октябре. В российском офисе марки редакции Quto.ru сообщили, что причиной возгорания могла стать некачественная установка дополнительного оборудования.

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«Согласно результатам предварительной экспертизы возгорание произошло в связи с некачественной установкой нештатного оборудования в электросистему автомобиля. Элементами крепления спутникового трекера, установленного в левой части подкапотного пространства, была нарушена штатная электропроводка, что привело к короткому замыканию и дальнейшему возгоранию», — сообщили в пресс-службе Chery.

Производитель также отметил, что высоковольтная электрическая батарея, установленная в гибриде, не подверглась прямому горению и не получила критических повреждений.

Напомним, инцидент произошёл вечером 26 октября. Уточняется, что кроссовер был выдан клиенту на время, пока его машина находится в сервисе.

Продажи кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Plug-In Hybrid стартовали в России осенью 2023 года. Машина оснащается 235-сильной установкой на базе 1,5-литрового наддувного двигателя и двух электромоторов. Цены на автомобиль стартуют с отметки 4,0 млн рублей.