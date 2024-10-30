Эксперт протестировал новый Jaecoo J7 и назвал плюсы и минусы

Jaecoo J7 начинен стилем, современными технологиями и комфортными решениями, а его шасси, мотор и трансмиссия настроены на активную езду. "РГ" испытала автомобиль.

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Компактный кроссовер Jaecoo J7 - "одноклассник" моделей Haval Dargo, Jetour X70 Plus и Belgee X70. При этом он является техническим родственником популярной массовой модели Chery Tiggo 7 Pro, ориентированной на практичных, преимущественно семейных водителей, не требующих от машины эстетических откровений и драйверских умений. Jaecoo J7 в этом смысле хочется сравнить с продуктом тюнинг-контор, когда на основе гражданских моделей создаются неординарные, быстрые и азартно управляющиеся машины.

Эстетика и функционал

Команда дизайнеров исполнила кроссовер в классическом ключе с рублеными формами, динамичными пропорциями и чертами доминирования. Невольно напрашивается параллель с кроссоверами Land Rover, транслирующими в дорожный поток эстетический накал и заключенную в дизайне силу. Эстетика рубленых форм при этом функциональна. Граненые обводы, крупные зеркала на ножках и большая площадь остекления обеспечивают приличный обзор, а внедорожный декор (пластиковые накладки на колесные арки и пороги) оберегают кузов от мелких "травм". Раздвоенные выхлопные патрубки не бутафория, а подсоединены к глушителю.

В то же время, как и у SUV Range Rover или Jaguar, здесь применены компоновочные ходы, принятые в премиум-сегменте. Это, прежде всего, дверные ручки, выдвигающиеся из панелей кузова с помощью электропривода, купеобразная крыша с большой панорамной секцией, эффективная трехъярусная светодиодная оптика и 19-дюймовые колеса, дизайн которых подчинен аэродинамике и способствует охлаждению тормозов.

Причем такая "взрослая" обувка предлагается для модели уже в базовой комплектации. Показателен также дорожный просвет в 196 мм, позволяющий уверенно съезжать с асфальтированных трасс. Слабым же моментом является багажник - всего 412 л. Для сравнения: у близкородственного Chery Tiggo 7 Pro Max грузовое отделение на 475 л. Зато пятая дверь J7 снабжена сервоприводом, и ее можно открыть без помощи рук, а задний ряд сидений раскладывается в ровный пол.

Премиальная история

В иерархии материнской компании Chery Automobile марка Jaecoo стоит максимально близко к премиальным автомобилям Exeed, можно сказать, что мы имеем дело с игроком подсегмента "масс-премиум". Поэтому и в салоне непроходных и ярких решений - хоть отбавляй.

К примеру, в отделке используются тактильно приятные пластики, благородная экокожа и декоративные накладки с затейливой фактурой, удачно имитирующей металл. Кресла - широкие, с многослойным наполнителем, причем подложка плотная, а верхняя часть податливая, как в креслах новинок Citroen. В районе плеч организованы дополнительные мягкие вставки. В результате сидушки принимают форму тела, в них удобно. Диапазон регулировок широк, а рулевая колонка регулируется как по вылету, так и по углу наклона.

Функционал бортовой электроники в сравнении с массовыми "одноклассниками" кажется едва ли не избыточным. К примеру, перед селектором и подстаканником организована разделенная надвое зона для смартфонов, причем на правом фланге предусмотрена индукционная зарядка на 50 Вт. С ее помощью гаджет заряжается до 80% всего за 40 минут.

"Приборка" на 10,25 дюймов хорошо читается и не бликует, но ее интерфейс, к сожалению, не меняется. Ну и, конечно, главная доминанта - самый крупный в классе центральный дисплей на 14,8 дюймов. На таком экране очень удобно следить за навигацией или картинкой с камер кругового обзора, которые здесь смотрят на 540°. На проекционный дисплей можно вывести данные навигатора, системы мониторинга слепых зон, адаптивного круиз-контроля и запаса хода по топливу. Он также высокоинформативен. Меломаны же оценят благородное звучание аудиосистемы Sony премиум-класса с 8 динамиками.

Драйверский бонус

Все комплектации "семерки" оснащены бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 л мощностью 186 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7 с двойным "мокрым" сцеплением. Базовая версия - с передним приводом, старшие - с многодисковой муфтой в приводе задних колес, способной замкнуться всего за 0,1 с. С таким функционалом кроссовер демонстриует настолько бодрый разгон, что в пробках иногда имеет смысл активировать режим "Эко". С быстрыми ускорениями в городскими трафиком и обгонами на трассе нет никаких проблем.

Шасси и агрегатная связка Jaecoo J7 настроены на активную езду. Это становится понятно даже при простом сопоставлении технических характеристик нашего героя с различными модификациями Chery Tiggo 7 Pro. Подвеска J7 в сравнении с соплатформенной Chery, образно говоря, подзажато. Она более короткоходна. Упругие элементы настроены таким образом, чтобы обеспечить цепкость в поворотах, минимум кренов и любого рода раскачки. Рулевое управление тоже более собранное с обилием информации в околонулевой зоне обода. Акустический комфорт на высоте: слоеные передние стекла успешно гасят наружные звуки, да и колесные арки и моторный щит заизолированы добротно.

Иными словами, управлять Jaecoo J7 в связке поворотов интересно, а мчать по хорошему асфальту - комфортно и неэнергозатратно для водителя. Платой за этот драйверский накал является не самая лучшая плавность хода на разбитых участках асфальта и изобилоующих выбоинами грунтовкам. До жесткой тряски здесь дело не доходит, но и мерседесовской плавности хода не ждите.

При этом с бездорожьем не слишком длинноходное шасси неплохо справляется, во многом за счет грамотной настройки электронных систем. Полноприводная трансмиссия без промедлений перекидывает часть тяги на задние колеса с началом пробуксовки, тормозная система с сервоусилителем IPB умеет имитировать межколесные блокировки, что позволяет справляться с диагональным вывешиванием. Водитель может корректировать настройки привода, выбирая предустановки "Экономичный", "Стандартный", "Спортивный", "Песок", "Грязь", "Снег" или "Бездорожье" удобной поворотной шайбой на центральном тоннеле.

Защищен и щедро оснащен

Одно из важных конкурентных преимуществ Jaecoo J7 - крепкий несущий кузов с долей высокопрочной стали более 80%. В старших комплектациях предусмотрено семь подушек безопасности. Передние ремни имеют регулировку по высоте. В оснащение входят также системы автоматического экстренного торможения (AEB), предупреждения о столкновении спереди, заднем перекрестном столкновении и о покидании полосы, а также ассистенты помощи при перестроении и удержания в полосе, мониторинга слепых зон и автоматического переключения ближнего/дальнего света (IHC).

Оснащение - очень и очень щедрое уже в базе. По умолчанию идут шесть подушек безопасности, обогрев сидений, электропривод и вентиляция водительского кресла, камеры кругового обзора, бесключевой доступ, круиз-контроль и 18-дюймовыен колеса на литых дисках. В старшей комплектации добавляются коленная подушка безопасности, панорамная крыша с люком, адаптивный круиз-контроль, проекция на лобовое стекло и более крупные 19‑дюймовые колеса.

Цены не назовешь демократичными. В базе это 2 849 000 рублей, в топе - 3 899 000 рублей. Однако по соотношению цена-качество этот SUV даст фору многим конкурентам.