Эксперт назвал восемь интересных фактов о кроссовере DFSK 500

Марка DFSK нашим покупателям знакома мало, хотя за этими буквами стоит Dongfeng, который подобным причудливым образом выделил у нас на рынке линейку кроссоверов в отдельный бренд. Самое интересное, что часть моделей, которые у нас продаются как DFSK, на родине продаются под названием Fengon, что вносит в умы обзорщиков и потенциальных покупателей настоящую смуту. Но, тем не менее, на этот автомобиль стоит обратить внимания из-за цены, которая, даже с учётом несправедливо-садистсткого утильсбора, остается в рамках теперь уже комфортных 2 миллионов.

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Факт первый: он симпатичный

Да он появился в теперь уже далёком 2020 году, но дизайн его пока состариться не успел, хотя на фоне совсем свежих китайских автомобилей он уже не выглядит футуристичным и технологичным. Но на него всё равно смотрят, одобрительно кивая головой, а многие, из тех, кто читает Quto, спрашивают, какой именно известный дизайнер приложил стилус планшета ко внешности.

Факт второй: погонять не получится

DFSK 500 оснащается минимальным набором для кроссовера: атмосферный мотор, мощностью 106 л.с., вариатор, передний привод. Других вариантов нет. Скромная матчасть означает скромную динамику и необходимость очень серьёзно просчитывать обгоны на двухполосных дорогах, иначе бонусом получите некоторое количество новых седых волос. Зато маленький мотор поможет не сильно тратиться на постоянно дорожающий бензин, ведь китайцы обещают жалкие 7 литров расхода в смешаном цикле.

© Моторинвест

Факт третий: он очень компактный

Даже не так, он прямо маленький, что хорошо при парковке, но плохо на дорогах больших городов, где хамьё на чёрных внедорожниках норовит раздавить всё, что меньше их передней двери. Зато, если уже приспичит, DFSK 500 неплохо маневрирует в потоке, опять же благодаря размерам. Ну и стоит ли заводить пластинку про багажник (объёмом 318 литров), в который влезет только один мешок морковки?

Факт четвёртый: в салоне все аналоговое

Автомобиль создавался тогда, когда сенсорные панели ещё не вошли в моду, а потом не превратились в эпидемию. Нет, здесь есть мультимедиа с тачскрином и навигацией, а между стрелочными приборами находится монохромный квадратик компьютера, но во всё остальном он честный, рукоятко-кнопочный, что безусловно согреет эго настоящих ретроградов и поклонников традиционных ценностей.

© Моторинвест

© Моторинвест

© Моторинвест

© Моторинвест

Факт пятый: если бездорожье, то только лёгкое

Кроссовер этот, концептуально готов в засохшей грязи, груновке и грейдеру, что мы и подтвердили легкой трёхчасовой прогулкой по степи. Но случись губокая лужа, грязюка смешанная с водой или настоящий российский буерак, стоит развернуться и поехать обратно.

Геометрическая проходимость в сильные стороны этого DFSK не входит, как и многочисленная внедорожная электроника. Ну да, ещё и шины, и передний привод, и маленький моторчик. Точка.

Факт шестой: в нём есть больше, чем кажется

Наблюдая за многочисленными схватками в интернете, начинаешь понимать, что многим из нас абсолютно не нужны назойливые пищалки и бесячие лампочки, которые назвают помощниками водителя. Набор этих штук в маленьком китайском кроссовере стандартный и почти весь завязан на тормозную систему: стабилизация, АБС, помощь при спуске с горы и пр. Ничего не моргает, не издает неприятные звуки, зато то, что нужно обогреть, будет тёплым, что особенно для нас важно, есть кнопка запуска, а руль (зачем-то) усечён снизу, как в этих ваших Lamborghini.

© Моторинвест

Факт седьмой: кое-что придётся доделать

Вы аудиофил? Бегите за успокоительным, потому что в салоне всего два(!) динамика аудиосистемы, звучание которых сложно оценить даже на 2 балла. Они не звучат, а что-то невнятно побулькивают. Если вы привкли к тишине, то вас ждёт несколько озадачивающих моментов: аэродинамческие шумы в районе зеркал, плохая изоляция колёсных арок, звонкий голос мотора в зоне высоких оборотов. Некоторые морщат лбы, услышав что у этого автомобиля галогеновые лампы в фарах, но они на удивление хорошо светят, поэтому ничего «колхозить» не придётся, да и нельзя.

Факт восьмой: автомобиль недорогой

С учётом всех плюсов и минусов, можно сказать, что за свои без малого 2 миллиона, его вполне можно рассмотреть в качестве альтернативы или российскому автопрому, или планомерно превращающимся в утиль автомобилям на вторичке, со смотанным пробегом и плохо отмытой оклейкой такси. Но ведь нас же ещё нужно убедить, что DFSK 500 будет жить долго, а запчасти на него можно купить даже в булочной. Наверное тогда маленький Dongfeng сможет составить конкуренцию тем, кто давно и прочно хозяйничает в сегменте компактных кроссоверов, но на это нужно время и хилые соперники. Время у него есть...