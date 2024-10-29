Эксперты перечислили 10 главных тонкостей «зимнего» ТО

Для абсолютного большинства современных автомобилистов само понятие «зимнего» ТО попросту неведомо. Вернее, они даже не задумываются о том, что зимняя эксплуатация машины сильно отличается от летней. А значит, автомобиль обязан быть хорошо готов к экстремальным условиям. Рассказываем обо всех тонкостях так называемого «зимнего» ТО и правильно готовим машину к холодам.

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Обычные автомобилисты давно перестали делить обслуживание автомобиля на зимнее и летнее. Иными словами, специально готовить свою машину к условиям зимы. Спасибо за это, в первую очередь, стоит сказать производителям автохимии и компонентов автомобилей. Современные синтетические и полусинтетические масла свободно работают в широком диапазоне температур, а резинотехнические изделия и пластики сохраняют высокую эластичность даже на сильном морозе. Однако это вовсе не значит, что стоит пренебрежительно подходить к вопросу подготовки техники к зиме: по закону подлости, именно в это время года происходит огромное число неожиданных поломок и отказов. И виноваты в этом не только повышенные нагрузки, но и сами автовладельцы, вовремя не уделившие должного внимания своему железному другу.

На что же стоит обратить особо пристальное внимание при проведении «зимнего» ТО? Для этого воспользуйтесь простой, но эффективной схемой.

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1. Изучаем состояние шин

Установка зимних шин — непременное условие безопасной и комфортной эксплуатации автомобиля в экстремальных реалиях Отечества. При замене летних покрышек на зимние важно не подходить к этому процессу формально, а внимательно и вдумчиво оценить их состояние.

Правило здесь довольно простое: чем свежее покрышки и чем выше на них протектор, тем комфортнее и безопаснее будет эксплуатация машины. Помните, что зимние компаунды эффективно работают до тех пор, пока они сохраняют эластичность, а протектор — достаточную высоту. С годами покрышка теряет большую часть своих «зимних» свойств, даже в том случае, если протектор сношен не сильно, а шипы (если таковые имеются) по большей части сохранены. Нередко покрышки умирают не от естественного износа, а по причине старения материалов. Выдают такую проблему множественные микротрещины на поверхности шин и увеличение жёсткости компаунда.

Особое внимание уделите остаточной высоте протектора. Если он меньше 4 мм или вплотную приближается к этому значению, шины нуждаются в замене на новые. Они больше не могут эффективно выводить из пятна контакта осадки. Автомобиль в условиях зимы на такой резине ведёт себя непредсказуемо.

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2. Проверяем аккумулятор

О существовании в машине аккумулятора автомобилисты обычно вспоминают зимним морозным утром, когда стартер перестаёт подавать признаки жизни. Гораздо правильнее и дальновиднее не дожидаться такой напасти. Помните, что даже исправно работавший летом аккумулятор вовсе не гарантирует лёгкий пуск мотора зимой. Сильные холода снижают ёмкость батареи, одновременно повышая вязкость смазок и снижая эластичность приводных ремней. А дополнительные потребители в виде всевозможных подогревов и света приводят к систематической неполной зарядке батареи.

Готовясь к зимней эксплуатации, не поленитесь проверить свою батарею специальным разрядником, по возможности полностью зарядите её зарядным устройством, а также проверьте уровень и плотность электролита. Нелишней будет профилактическая чистка и протяжка клемм, а также обработка выводов специальной защитной токопроводящей смазкой. Помните, что срок службы свинцовых батарей в среднем не превышает пяти лет, а значит, по достижении такого срока вам нужно быть морально готовым к внезапному отказу аккумулятора.

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3. Инспектируем генератор

Поломка генератора гарантированно и быстро приводит к обесточиванию вашего транспортного средства и полной невозможности его эксплуатации, что в условиях холодов чревато огромными проблемами. Помните, что даже в летних условиях при полностью заряженной батарее после отключения основного источника электроэнергии ваша машина сможет самостоятельно проехать не более нескольких десятков километров. Зимой это расстояние можно смело делить надвое.

Чтобы не попасть впросак, внимательно оцените общее состояние генератора и отдельных его элементов. Беспроблемная эксплуатация этого устройства обычно возможна при пробегах до 100-150 тыс. км. Наиболее часто в генераторе приходят в негодность подшипники, токосъёмные щётки и шкив. Если у вас есть хотя бы малейшие сомнения в надёжности генератора, снимите его и превентивно отправьте на дефектовку и замену изношенных деталей.

4. Проверяем приводные ремни

Не менее пристальное внимание нужно уделить приводным ремням — навесных агрегатов и газораспределительного механизма (если на вашем моторе нет металлической цепи). Ремень привода навесных агрегатов, как правило, отлично виден — достаточно просто открыть капот. На проблемы с ним могут указывать проскальзывание ремня на шкивах, трещины и отслоения, а также длительный период эксплуатации изделия. Приводной ремень редко доживает даже до 100 тыс. км пробега, а любые признаки разрушения резины — повод для немедленной замены его на новый. Разумеется, вместе с ремнём меняются натяжные и обводные ролики, которые могут разрушиться и привести к заклиниванию привода.

Приводному ремню ГРМ стоит уделить наибольшее внимание. Замена его на новый строго регламентируется производителем автомобиля, поскольку обрыв изделия почти на всех современных двигателях приводит к встрече клапанов с поршнями и капитальному ремонту силового агрегата. При малейших сомнениях в качестве ремня ГРМ, возрасте или состоянии немедленно отправляйте автомобиль в сервис. Вероятность обрыва ремня тем выше, чем ниже температура за бортом.

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5. Инспектируем состояние системы охлаждения

От состояния системы охлаждения напрямую зависит работа печки вашего автомобиля. Резиновые патрубки и шланги, в особенности на не самых дорогих автомобилях, при минусовых температурах в буквальном смысле дубеют, что приводит к нарушению герметичности магистралей или обрыву патрубков. С такой поломкой никуда уехать вы уже не сможете, равно как и обогреть салон. В условиях русской зимы это небезопасно для жизни.

Обратите внимание на уровень и состояние охлаждающей жидкости в расширительном бачке, все имеющиеся патрубки и их соединения. При подозрении на подсос воздуха в систему и негерметичность не затягивайте с ремонтом.

6. Устраняем неисправности «печки»

Не меньшее внимание стоит уделить состоянию радиатора отопителя и блоку его управления. Неисправная электроника порой не позволяет обеспечить достаточный приток горячего воздуха в салон, а забитый или подтекающий радиатор отопителя становится причиной запотевания стёкол машины изнутри и жуткому холоду.

Управлять автомобилем с такими поломками не просто некомфортно, но и небезопасно. Старые радиаторы салона иногда не только засоряются, но и пробиваются под давлением, выбрасывая на водителя и переднего пассажира разогретую до сотни градусов охлаждающую жидкость.

7. Осматриваем резиновые пыльники

Резиновые пыльники шаровых опор рычагов подвески, рулевых наконечников и тяг, а также колёсных приводов также чрезвычайно чувствительны к температуре и осадкам. При подготовке к зиме не поленитесь заглянуть под днище своего автомобиля и внимательно осмотреть каждую из этих деталей. Выявленные при визуальном осмотре проблемные уплотнители следует сразу же заменить на новые.

Потрескавшиеся или надорванные пыльники не могут сохранять герметичность подвижных соединений: в шарниры мгновенно начинает попадать вода и снег с частичками грязи, которые вымывают смазку и очень быстро приводят к критическому износу самих соединений. Зачастую ремонту такие детали впоследствии уже не поддаются.

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8. Диагностируем тормоза

Диагностика тормозной системы до наступления зимнего периода полезна тем, что позволяет избежать аварийных дорожных ситуаций на скользкой дороге. Наибольшую опасность представляет разность тормозных усилий, когда одно из колёс начинает тормозить хуже другого. Неравномерность тормозных усилий приводит к уводу машины от прямолинейного движения в сторону и провоцирует неконтролируемый занос. Заблаговременно проверяйте тормоза на стенде и вовремя меняйте изношенные тормозные колодки, диски и барабаны.

Пренебрегать инструментальной проверкой специалистов в данном случае не стоит. Разумеется, не помешает и визуальный осмотр магистралей — стальных или медных трубок и резиновых шлангов. Последние особенно сильно не любят холода.

9. Приводим в порядок стеклоочистители

Неисправность системы очистки стёкол летом нередко остаётся незамеченной: когда «дворники» слегка «полосят» в тёплое время года, большого дискомфорта это не доставляет, зимой же ситуация меняется в корне. Если замена щёток стеклоочистителей на новые, зимние, не приводит к положительному эффекту, а стекло не очищается действительно качественно, вам потребуется профилактика и ремонт всей трапеции или полная её замена на новую. Грязь и осадки, попадающие во втулки трапеции, вымывают смазку и приводят к сильнейшему износу конструкции.

Поводки «дворников» перестают плотно прилегать к стеклу и разбалтываются, что и становится главной причиной плохой работы стеклоочистителей. При минусовых температурах стекло начинает обмерзать снаружи, нормальное движение на автомобиле становится попросту невозможным.

Немало неприятных эмоций может доставить и негерметичный бачок стеклоомывателя, который внезапно «выпивает» драгоценную «незамерзайку» даже на припаркованном автомобиле. При подозрении на негерметичности ёмкости или шлангов не затягивайте с поиском течи — серьёзно сэкономите.

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10. Готовим кузов автомобиля к агрессивной среде

Кузов автомобиля в условиях российской зимы также испытывает повышенные нагрузки. Лакокрасочное покрытие большинства моделей рассчитано на достаточно тепличные условия и по прошествии пары-тройки лет покрывается микросколами и царапинами, через которые в толщу краски проникает влага, сдобренная химически активными реагентами. Чтобы максимально продлить срок службы автомобиля, своевременно устраняйте даже незначительные повреждения ЛКП. Перед наступлением зимы возьмите за правило обрабатывать кузов машины специальными составами.

Особое внимание уделите днищу автомобиля и его дополнительной защите. Уже имеющиеся глубокие сколы на лаке или краске обязательно обработайте обезжиривателем и закрасьте специальным карандашом. Очаги коррозии обработайте преобразователем ржавчины и закрасьте.