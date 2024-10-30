Изучаем опыт владения Toyota Century первого поколения 1991 года

Toyota Century в Японии – как лимузины ЗИЛ в СССР: все видели издалека или на картинках, реально же поездить доводилось немногим. Однако повод для всеобщей национальной гордости – безмерный и абсолютно заслуженный!

Этот невероятный лимузин встретился нам в музее японских автомобилей «Buckets Empire», где мы, как известно постоянным читателям, частые гости. Заранее предвкушая невероятную историю его поиска и покупки, мы были несколько обескуражены рассказом хозяина авто, руководителя музея Игоря Рейцмана:

– А найдена и куплена машина была… просто на Авито! Да, бывает и такое. Единственный элемент экзотики разве что в ее местонахождении – продавалась она в Иркутске. Я слетал за ней (пришлось поторопиться, поскольку экземпляр очень редкий и могли перехватить), оплатил, отправил в Москву на автовозе – и вот она тут. На машине благоприятно сказалось гаражное хранение, но, к сожалению, вы видите ее не в полной красе – пока имеются некоторые недочеты по кузову, которые обязательно будут устранены в ближайшее время.

Присутствует «подарок» от предыдущих владельцев в виде выходящих из-под порогов под задними дверями колхозных выхлопных труб с параллелограммным профилем, но сейчас мы в музее по оригинальным размерам варим копию штатного выхлопа. Но в целом кузов в очень достойном состоянии, а салон – просто в превосходном в плане комплектности и сохрана, и машина стала истинной жемчужиной нашей экспозиции. Ведь это поистине императорский автомобиль, фактически не поступавший в свободную продажу и собиравшийся штучно вручную для высших должностных лиц Японии и послов страны Восходящего солнца за границей.

Снаружи

Очертания «машины Императора» каноничны для роскошных удлиненных премиум-седанов высшего класса, таких как Rolls-Royce Phantom, ЗИЛ-114 и других немногочисленных собратьев по этому закрытому клубу властителей мира. Погоня за модными трендами дизайна тут неуместна, хотя, к сожалению, такое сейчас все же происходит. Toyota, добровольно размывая философию своей же уникальной модели, клепает под именем Century странновато позиционируемые внедорожники на одной платформе с десятками других совершенно рядовых моделей. Но, к счастью, ввиду малых пробегов и достойного ухода за лучшими образцами истинных дорожных лайнеров прошлого любоваться на классическое искусство «членовозостроения» можно будет еще долго!

В 1991 году почти все рядовые модели Toyota уже производились с пластиковыми накладками бампера, интегрированными в кузов, то есть, переходящими без заметных стыков в контуры крыльев, капота и оптики. А у Century они намеренно сохранены олдскульно стальными, хромированными, но с попыткой объединить стиль старого бампера-бруса с обтекаемыми очертаниями современных пластиковых накладок. Здесь бамперы попытались утопить в передний и задний фартуки, сделав понизу переходы к колесам. Задний бампер даже визуально перетекает в контуры арки колеса через нижнюю фальшнакладку крыла.

Прямоугольные фары со слегка сглаженными углами и узкие задние полоски фонарей с минимальными изменениями сопровождали первое поколение Century на протяжении всего периода выпуска, несмотря на семь смен индексов шасси.

Обратите внимание на пороги под задними дверями – они занижены, чтобы сановным пассажирам не приходилось слишком сильно задирать ноги при посадке и высадке!

Зеркала заднего вида на крыльях над арками передних колес сопровождали Toyota Century с 1967 года по 2018 год, но в третьем поколении исчезли как небезопасные для пешеходов – их сменили заурядные «лопухи» в углах передних дверей.

«Глазки» в переднем бампере – это спрятанные за линзами фотоэлементы, автоматически выключающие дальний свет при появлении встречной машины в темное время суток.

Внутри

Салон Toyota Century – царство роскоши, но роскоши именно разумной, без пошлятины и цыганщины, которые порой можно встретить в ультрапремиальных штучных авто хип-хоп-чтецов. С дорогими и высококачественными материалами отделки, но опять же разумно лаконичными. В Century на креслах – не кожа с интимной части тела кашалота, которой, по легенде, были обшиты интерьеры яхты Аристотеля Онассиса, а высочайшего качества выделки натуральная шерсть. Ибо Императору Японии, носящему среди множества титулов такие уникальные, как «Господин десяти добродетелей» и «Хозяин мириады колесниц», не пристало то, что приемлемо для миллиардера из трущоб, греческого нувориша, начинавшего, как бродяга, с контрабанды сигарет. Хотя и считается, что со времен Хирохито, правившего с 1926 по 1989 годы, властители страны Ниппон больше не претендуют на признание личной божественной природы Императора.

Главное в суперфлагманском авто для VIP-персон околоимператорского уровня – простор, комфорт кресел и масса опций для улучшения качества размещения в этих креслах. Все четыре посадочных места Century досконально продуманы по профилю и оснащены по максимуму не только многочисленными электрорегулировками, но и подогревами и даже массажем с изменяемой интенсивностью. Спинка заднего дивана регулируется по углу наклона, а подушка двигается вперед-назад. Причем, когда машина ставится на паркинг, а задняя дверь открывается, электроприводы для удобства выхода автоматически возвращают заднее сиденье в исходное положение, сдвигая подушку назад и поднимая спинку, если она была опущена.

Не хватает и без того огромного пространства для ног? Не проблема! Задний пассажир с персональной кнопки отодвигает переднее сиденье вперед, после чего у переднего пассажирского сиденья складывается спинка и получается длинный пуфик, чтобы титулованный автовладелец мог расслабиться по высшему разряду.

В Century множество мелочей для максимально комфортного пребывания в автомобиле, о которых даже сразу и не подумаешь… А они есть! Например, возможность опустить с помощью механического рычажка подголовник переднего пассажирского кресла, если там никто не сидит, для улучшения обзорности. Причем через несколько лет при очередном обновлении модели место рычажка займут электропривод и кнопка.

В огромном подлокотнике между задними сиденьями находится прямо-таки натуральный «шарп-три-семерки» – пульт с немыслимым количеством кнопок и индикаторов. Помимо уже упомянутого управления передним пассажирским креслом и своим собственным капитанским троном, задний пассажир может пользоваться персональным кондиционером, электрифицированными занавесочками на окнах, менять частоту радио и даже вставить в магнитолу свою аудиокассету: в подлокотнике под крышкой с надписью «Toyota» прячется кассетная дека с полностью логическим контролем. Причем – электронным, а не механическим включением проигрывания, паузы, перемотки.

Все четыре двери мягко закрываются, дотягиваясь электрическими доводчиками замков, и помимо электрифицированных стекол обладают дополнительными треугольными форточками, которые также приводятся в движение сервомоторами посредством кнопочек на дверях.

На задней полке под задним стеклом установлен ионизатор воздуха – часто встречающаяся в те годы в нафаршированных Тойотах опция.

На потолке также есть складывающееся зеркало, открывающееся и вращающееся на 360 градусов. И, разумеется, подсветка в ногах задних пассажиров.

Водитель тоже не обделен комфортом. Ему доступны и масса регулировок кресла (хотя массажа, конечно же, спереди нет), и руль, регулирующийся по вылету и наклону (еще вручную, без сервоприводов), и немыслимое количество кнопок, включая возможность приведения всех сидений в исходное положение. Вообще, количество кнопок на водительской двери впечатляет. Забавно, например, что для опускания стекол дверей на нужную высоту используется один набор кнопок, а для быстрого подъема одним касанием (без удержания) – дополнительные кнопки. Сегодня доводка стекол одним касанием на всех машинах реализована просто двухступенчатым нажатием.

Багажник у Century совершенно непримечательный – небольшой и неглубокий ввиду возможности наклона спинок заднего дивана, съевших вместе с запаской добрую половину объема потенциального трюма.

Железо

Многие любители автомобилей слышали о Toyota Century в первую очередь как об одной из немногих легковых машин, оснащавшихся двигателем V12. Три четверти этой премиальной табели о рангах занимают модели Ferrari и Lamborghini, имеется некоторое количество Rolls-Royce, Aston Martin, Jaguar и Mercedes, да отчасти присутствуют разные штучные и полузабытые гиперкары. А вот Toyota на этой ярмарке тщеславия одна. Однако 12-цилиндровые моторы Century получила лишь во втором поколении (1997-2017). А вот в первой генерации, выпускавшейся аж с 1967 и по 1997 год, к которой относится герой нашей истории, таких агрегатов никогда и не было – все тридцать лет первый автомобиль страны оснащался «скромными» моторами V8 объемом 3 или 4 литра. В этом экземпляре стоит самый объемный из доступных для него V-образных моторов – четырехлитровый атмосферный 5VEU мощностью 165 сил, агрегатированный с 4-ступенчатой гидротрансформаторной коробкой, крутящий момент от которой отправляется исключительно на заднюю ось.

В общем-то, в отличие от салона, разработанного и собранного с зашкаливающим уровнем продуманности и внимания, по «железу» в Century ничего сверхъестественного нет. Время 12-цилиндровых моторов еще не пришло, а «восьмерка» обладала достаточно заурядными характеристиками. Можно отметить разве что некоторые опции для повышения комфорта при движении (амортизаторы с изменяемой степенью жесткости TEMS и дополнительный амортизатор-демпфер на рулевой механизм), но и они не были эксклюзивом для Century, а появились ранее и применялись на массовых моделях Toyota.

Никаких серьезных ремонтов автомобиль пока не переживал. И куплен нынешним владельцем он был не так давно (в 2024 году), и в целом уровень сборки и качества комплектующих «императорской машины» при относительно скромном пробеге не требовал ничего существенного. После первых поездок стали закусывать задние суппорты, и их перебрали. Вышло из направляющих стекло водительской двери – проблему устранили, хотя разборка и обратная сборка навороченной двери оказалась по сложности сопоставима с полной капиталкой простенького мотора типа жигулевского. Была проведена деликатная химчистка салона, полировка внешнего хрома, и, как уже говорилось, в процессе восстановления сейчас находится выхлопной тракт. И на этом всё.

В движении

Говорить об ощущениях за рулем Toyota Century несколько нелепо, поскольку это транспортное средство не для водителя, а для пассажира. А уровень внимания к последнему достаточно описан в рассказе об устройстве салона. Тем не менее…

Машина обладает невероятно плавным и мягким ходом – и это для нее главное. Некоторые конструктивные недостатки становятся, по сути, достоинствами или просто нивелируются. Мягкая и колоссально энергоемкая подвеска вкупе с длинной колесной базой не замечают никаких неровностей, равнодушно глотая все без исключения. Скромная мощность мотора (а трудно не согласиться, что 165 сил было явно маловато для тяжелого автомобиля даже для тех лет) идет на пользу, не позволяя даже случайно обеспокоить седоков несолидным стартовым рывком, а задемпфированный руль не дает возможности резко качнуть кузов, что скрывает предсказуемую валкость в поворотах, которую при значительной массе машины не устраняют полностью даже зажатые амортизаторы системы TEMS.

Но и это не проблема – стиль езды Century, типаж ее пассажиров и непременная вышколенность специально обученных водителей просто не предполагают ситуаций, когда автомобиль будет вынужден раскачиваться на виражах. И хотя какие-то специализированные системы компенсации клевков морды при торможении в этом Century отсутствуют, идеально останавливать тяжелый кузов с массивным мотором не составляет труда: лимузин легко приноровиться замедлять, как яхту, даже на доли секунды не теряя параллельности между линией крыши и горизонтом, за которым восходит японское Солнце.

История модели

Многие японские автопроизводители мечтали создать автомобиль, который станет самым статусным в стране, но в полной мере удалось это только Toyota. Nissan President, Mitsubishi Debonair или Isuzu Statesman de Ville подобного успеха не достигли. А Toyota Century первого поколения, впервые появившись в 1967 году, навсегда застолбила за собой титул «императорской». Машина удивительным образом сочетала роскошь и скромность, намеренно не продавалась за пределами Японии, а система государственного распределения по крупнейшим компаниям, министерствам и посольствам подчеркивала негласное правило – «Century не покупают на шальные деньги, а получают в качестве признания за заслуги, проявленные на службе Родине».

Редкие же частные владельцы этого автомобиля облагались специальным персональным дорожным налогом. Благодаря такому подходу к дистрибуции у рядовых японцев сложилось исключительно уважительное отношение к этому автомобилю, который не ассоциировался с разбрасыванием иен и нетрудовыми доходами.

Первая генерация Toyota Century выпускалась без радикальных изменений (но с постоянными мелкими оптимизациями) вплоть до 1997 года. Машину производили в трех размерностях с тремя разными длинами кузова и тремя вариантами колесной базы – «стандарт», «лонг» и «лимузин». В год со стапелей подрядчика Toyota, завода Kanto Auto Works в городе Йокосука, сходило всего несколько десятков Century, обычно не более сотни.