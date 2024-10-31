Дилер назвал самые популярные автомобили с пробегом до 500 тысяч рублей

Больше всего подешевела мука, это обусловлено сезонностью сбора урожая. В среднем килограмм муки стоит 46,44 рубля, она подешевела на 5,8%. Так же подешевели огурцы, при средней цене в 111,78 рублей удешевление произошло почти на 3%. Лидером по росту цены стали помидоры, при цене в 170,88 рублей подорожание составило 5,76%. Так же дороже стала вареная колбаса — при росте цены в 3,21% в среднем она стала стоить 513,83 рубля. УралПолит.Ru уточняет, что мясо почти не подорожало — говядина и свинина подорожали менее процента, баранина же не подорожала совсем. Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин