Toyota подготовила концепт двухдверного 4Runner TRD Surf со съемной крышей

На ежегодную выставку SEMA, которая скоро откроет свои двери в Лас-Вегасе (США), японская марка решила привезти шоу-кар, предназначенный для сёрферов.

Выпуск Toyota 4Runner стартовал в 1984-м, за прошедшие годы среднеразмерный внедорожник успел пять раз сменить генерацию. Модель шестого поколения дебютировала в апреле текущего года. Теперь этот новый SUV лёг в основу концепта, который японская компания решила привезти на выставку SEMA, которая традиционно пройдёт в Лас-Вегасе.

Концепт получил название Toyota 4Runner TRD Surf: как пояснил производитель, создатели этого шоу-кара вдохновились «яркой культурой серфинга в Южной Калифорнии». Он был разработан подразделением Toyota Motorsports; согласно задумке авторов проекта, концепт сочетает в себе «дух открытого пространства первого поколения 4Runner с ультрасовременными технологиями и дизайном совершенно нового 4Runner».

Шоу-кар представляет собой двухдверную модификацию актуального внедорожника со съёмной крышей. При этом разработчики сумели сохранить функциональные окна, изменили положение переднего пассажирского сиденья, чтобы улучшить доступ к задним сиденьям, а также увеличили ширину на пару дюймов (на 50 мм) с обеих сторон.

Для создания съёмного верха были использованы технологии 3D-печати, что позволило сделать края, обеспечивающие «идеальную посадку». При этом её конструкция такова, что её может снять и установить один человек. Подвеска 4Runner TRD Surf получила алюминиевые передние рычаги, разработанные для работы на сложных участках бездорожья и обеспечивающие плавный ход. Ещё этот концепт снабдили 37-дюймовыми внедорожными шинами.

В салоне предусмотрены мягкое водонепроницаемое напольное покрытие, выдвигаемое вперёд переднее пассажирское кресло, а также ряд аксессуаров, который в том числе включает в себя доску для серфинга Travel Quiver (она изготовлена на заказ специально для концепта Toyota).

Шоу-кар Тойоты оснащается стандартной бензиновой турбочетвёркой iForce объёмом 2,4 литра, его отдача составляет 282 л.с., а максимальный крутящий момент – 430 Нм. В пару к этому двигателю предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Toyota 4Runner TRD Surf снабдили системой полного привода.

Стоит отметить, что цена «обычного» Toyota 4Runner шестого поколения, который в ближайшее время должен поступить в продажу на американском рынке, пока по-прежнему не раскрыта. При этом всё ещё можно купить «пятый» внедорожник, его стартовая стоимость составляет 40 705 долларов (эквивалентно примерно 3,96 млн рублей по текущему курсу).