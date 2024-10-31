Toyota построила пикап Land Cruiser. Авто сняли на фото

Toyota приоткрыла завесу тайны премьер для тюнинг-шоу SEMA, в их числе оказался Land Cruiser ROX Concept от студии дизайна Calty Design Research (основана Toyota в 1973 году).

В качестве базы был взят новый Land Cruiser 250 (Prado), у которого вырезали задние стойки, сняли крышу - вместо неё сделали убирающуюся панорамную панель, лишили двери нижней части и стекол. Для обеспечения прочности был построен специальный каркас.

Концепт получил новые стальные передний и задний бамперы, а также усиленные защитные пластины, функциональный откидывающийся борт с уникальной системой крепления запасного колеса.

Авторы отметили, что более половины оригинальных деталей Land Cruiser было заменено на другие.

Ранее стайлинг-комплект для Land Cruiser Prado был анонсирован японским тюнинг-ателье Wald.