Как накажут за езду на летних шинах зимой

С 1 декабря автомобилисты в России обязаны перейти на зимнюю резину как предписано в ПДД. Однако эксперты советуют не тянуть и по возможности «переобуваться» уже сейчас, чтобы обезопасить себя и окружающих и заодно сэкономить время и нервы. Когда лучше поменять резину, что по этому поводу говорит закон и насколько велика вероятность получить штраф, если не озаботиться этой процедурой вовремя, рассказывает «Парламентская газета».

Что указано в законах?

«Переобувка» автомобилей в России регламентируется сразу несколькими нормативными документами. Один из них — «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», являющийся приложением к ПДД. В нем в пункте 5.2 указано:

«[запрещается использовать автомобиль, если] на транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). А также если на транспортном средстве не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)».

В дополнение к этому осенью 2023 года были внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В его действующей редакции статья 12.5 прямо запрещает управлять автомобилем, в конструкции которого есть какие-либо неисправности из указанного выше перечня. Таким образом, если водитель будет зимой ездить на летней резине, а летом — на шипованной зимней, у него теоретически есть все шансы нарваться на штраф в 500 рублей.

Можно ли ездить на изношенных шинах?

Точно так же штраф может грозить и за изношенные шины. Согласно ПДД, изношенными считаются зимние шины, если их остаточная глубина протектора составляет четыре миллиметра и меньше. Также под запрет попадают шины с восстановленным протектором и шины, в маркировке которых отсутствует слово Retread.

Впрочем, даже в самом документе указано, что данная неисправность фиксируется только средствами технического диагностирования. Наказание предусмотрено все то же — предупреждение или штраф в размере 500 рублей.

Как соблюсти требование о маркировке?

С 2020 года в России стала обязательной маркировка покрышек. Для маркировки в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 792-р и постановлением Правительства РФ № 1958 должен использоваться специальный код, который представляет собой последовательность из 75 чисел и букв. Если такого кода на шинах нет — значит, гарантировать подлинность и надежность продукта нельзя. Единственное исключение — бывшие в употреблении и восстановленные шины, их можно продавать без маркировки. Всесезонные покрышки также должны обязательно маркироваться буквами M+S, M.S. или M&S. В переводе с английского это означает mud and snow — «грязь и снег» — и указывает на предназначение шины. Такие «колеса» можно использовать в качестве зимних.

Могут ли сроки сдвигаться в регионах?

Согласно решению комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года, в регионах местные власти могут самостоятельно сдвигать сроки «переобувки» в зависимости от климатических условий — где-то это могут рекомендовать делать раньше, где-то позже. Например, с 15 октября советуют менять летнюю резину на зимнюю в Оренбургской, Магаданской областях, Республике Калмыкия, Эвенкийском и Северо-Енисейском районах Красноярского края, Охотском районе Хабаровского края и других. С 1 ноября — в Москве и области, Санкт-Петербурге, в Крыму, в республиках Крым, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Республике Хакасия. С 1 декабря — в Дагестане, Ингушетии, Ставропольском и Краснодарском краях. Однако на введенные требования по сезонной смене шин это не влияет: резину нужно менять до 1 декабря.

Действительно ли будут штрафовать?

Соответствующая статья КоАП, помимо штрафа, предусматривает также и предупреждение. В 2023 году глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что сотрудники ГИБДД как раз предупреждением и будут ограничиваться, а штрафовать водителей за отсутствие зимней резины не станут, даже несмотря на то что закон им такие возможности предоставляет.

«Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в зимний период, — подчеркнул Черников в видеообращении, опубликованном в официальном телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ирины Волк. — Кроме того, в некоторых регионах у нас вообще скользкости и выпадения снега не наблюдается. И там контролировать этот аспект вообще нет необходимости».

В любом случае инспекторы ГИБДД будут действовать в соответствии с законом, который предусматривает как штраф, так и предупреждение.

Что советуют эксперты?

Эксперты, впрочем, советуют сезонной заменой шин не пренебрегать. Минтранс, в частности, рекомендует «переобуваться» при среднесуточной температуре ниже +5 градусов. Однако, как рассказал «Парламентской газете» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, лучше сделать это пораньше.

«Вопрос «менять или нет» стоять не должен — «переобуваться» нужно. Результат езды на летней резине по зимним дорогам мы видим регулярно. Например, в январе была крупная авария на трассе М-11 в Новгородской области, когда столкнулись около 50 автомобилей. Виновник поменял шины на зимние только на передних колесах, а на задних оставил летние, — сказал Шапарин, — Что касается времени, когда этим нужно заниматься, просто помните, что погода у нас, особенно в центральной части России, очень переменчивая. Зима всегда наступает неожиданно. Так что я рекомендую переобуваться уже при первых признаках похолодания. Так вы и дополнительно обезопасите себя и окружающих, и вдобавок сэкономите себе время и нервы».

Эксперт порекомендовал при выборе шин на зиму учитывать местность, где будут ездить на автомобиле. Например, в Москве по городскому сухому асфальту можно передвигаться и на шипованной резине, и на так называемой липучке. Однако для сельских и грунтовых дорог лучше выбирать шипы.

Во сколько обойдется замена?

Стоимость покрышек и их замены перед началом зимнего сезона каждый год повышается, уточнил «Парламентской газете» член Общественной палаты РФ, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. По его словам, на рынке есть три категории шин: отечественные, китайского производства и резина дорогих брендов.

«Большинство покрышек подорожали на 10-15 процентов, но выбор широкий, поэтому можно купить подешевле. Смена летней резины на зимнюю традиционно вызывает ажиотаж в сервисах и магазинах. Цена «переобувания» автомобиля систематически повышается вместе со спросом», — подчеркнул Солдунов.