Российских водителей предупредили о росте цен на бензин и автомобили

В ноябре российских водителей ожидает повышение цен на топливо и дальнейшее подорожание автомобилей. Об этом пишет «Газета.ру».

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал изданию, что цена литра Аи-95 в России окажется в диапазоне 58,9−59,4 рубля за литр и снижаться не будет. Он объяснил, что рост цен связан с рядом таких факторов, как сезонное потребление, ремонт нефтеперерабатывающих заводов и неопределенность в экспортной политике.

Увеличение цен на автомобили связали с введенной 1 октября новой ставкой утилизационного сбора. Из-за этого стоимость новых автомобилей уже выросла на 70-150 тысяч рублей и продолжит повышаться.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что экспорт бензина из России, который ограничили для стабилизации цен, разрешат только в случае избытка топлива на внутреннем рынке. Сейчас рынок нефтепродуктов в стране стабилен, и потребители полностью обеспечены бензином и дизельным топливом. Однако говорить о возможности возобновления поставок за рубеж пока рано.