Страховщики заведут службы расследователей, чтобы бороться с мошенничеством

Страховщики заведут в компаниях службы расследователей, которые будут заниматься выявлением и установлением фактов мошенничества. Для этого в законы о страховом деле, об ОСАГО, обязательном страховании ответственности перевозчиков будут внесены изменения. Соответствующие поправки уже одобрены профильными комитетами Госдумы и в скором времени будут внесены в Госдуму. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. Зачем это нужно, как это будет работать, как повлияет на доступность полисов обязательного страхования?

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Эти тонкости были разъяснены на примере Приморского края, а также Хабаровского. Дело в том, что Приморье до сих пор остается в так называемой "красной зоне" у страховщиков. А это говорит о том, что убыточность ОСАГО там очень велика. Судите сами: на каждый рубль, который получил страховщик в этом регионе, приходится 1,36 рубля выплат. И этому есть объяснения. Во-первых, засилье машин с правым рулем. Дело в том, что согласно справочникам, по которым считается убыток, такие запчасти очень дороги. При этом многие в этом регионе предпочитают выплату именно деньгами, поскольку, несмотря на учет износа машины при выплате, они получат больше на руки. А отремонтируют машину даже подержанными запчастями, купленными на местном рынке.

Во-вторых, довольно высокий уровень страхового мошенничества. Многие дела выносятся в суд для того, чтобы получить с них навар. Доля судебных издержек составляет 422 процента. Это то, на чем зарабатывают так называемые автоюристы.

Схемы используются различные. Например, простейшие автоподставы. Выехал человек на круговое движение, ему нужно уйти с круга, а там едет машина, которая ему, вроде бы уступает дорогу. Но в момент, когда водитель все-таки решил съехать, вторая машина резко ускоряется. Авария. Кто виноват? Тот, кто не уступил дорогу при перестроении.

Кстати, недавно в столице суд арестовал такую группу подставщиков, во главе с юристом Евгением Афанасьевым, в парке которого числится несколько иномарок, в том числе и два Bentley. Он за несколько лет с подельниками умудрился попасть в 300 ДТП, в которых, якобы, был не виноват. И собрал со страховщиков кругленькую сумму. Но попал за решетку.

Еще одна схема стала популярной в последнее время, поясняет Сергей Ефремов. Объезд остановившейся машины. Суть та же, что и при движении по кругу. Автомобиль выезжает из двора, перед ним другая машина, которая останавливается на дороге. Водитель собирается ее объехать, видит в зеркало в соседней полосе авто, которое уступает ему дорогу. Он начинает маневр, но "добродетель" ускоряется. Опять авария. И попробуй доказать, что не виноват.

Ну и давно и успешно применяемая махинация - договор цессии. То есть, передача права требования. Произошла авария, приехал некий еврокомиссар или юрист, объяснил водителю, что тот будет долго выбивать деньги со страховщика. А потом предложил заплатить ему на месте за составление такого договора. Однако на ряду с таким договором мошенники требуют оформить доверенность на представление интересов водителя в суде. И это должно быть крючком, на который водитель не должен попадаться. Ведь потом, после выигрыша в суде, водитель останется при том, что ему заплатили на дороге. А его якобы представитель получит все, что отсудит сверх: штрафы и пени.

Во всех этих случаях водитель остается в накладе. В подставных авариях отдувается не только его страховая компания, но и он сам. А в случае с договором цессии у него возникнет другая неприятность. У него по документам будет доход, с которого надо платить налоги. И хоть он его не получал, а платить придется. И эта сумма может в несколько раз превысить ту, что он получил на дороге.

Что делают страховщики, чтобы бороться с таким мошенничеством? По словам Сергея Ефремова, администрация Приморья поддержала все инициативы. Местная налоговая служба получила данные о полученных автоюристами средствах. После чего была проведена проверка, выявилась недоплата более 50 миллионов рублей в бюджет. В результате некоторые из них ушли с рынка, а некоторым пришлось доплачивать.

В МВД Приморья появился куратор этой сферы. Он регулярно встречается с представителями служб безопасности компаний и они обмениваются данными. В итоге количество дел, которые страховщики направили в полицию, выросло. Но также вырос и объем дел, по которым возбуждены уголовные дела.

Также администрация региона пошла на то, чтобы оперативно передавать данные с камер, когда произошла авария, а МВД оперативно передает административные дела по ДТП. Это ускоряет процесс установления истинного виновника и выявления мошенников.

Примечательно, что в Хабаровском крае нет ни куратора в МВД, ни передачи данных с камер, ни направления административных дел. В итоге, несмотря на то, что регион уже вышел из "красной зоны", дела по выявлению мошенников на дорогах пошли на убыль.

Чем во всем этом поможет новый институт страховых расследователей? Наделение этих специально подготовленных людей по новым стандартам, которые установит профессиональное сообщество, способствовало бы сокращению затрат временных и человеческих ресурсов правоохранительных органов. А это помогло бы наступлению неотвратимости наказания за совершенные преступления, отметил Сергей Ефремов.

А что это даст людям? Большую пользу принесет уже сокращение мошенников на дорогах. Доступность и стоимость полисов будет снижаться. В результате снизится количество тех, кто ездит без страховки. По оценкам страховщиков, в Приморье сейчас около 30% машин передвигаются без полиса. А это снова проблемы добросовестных автомобилистов, которым в случае ДТП с таким водителем приходится судиться.