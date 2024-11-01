Лишь четверть водителей такси застраховали ответственность перед пассажирами

1 ноября закончился срок, когда все водители такси должны были застраховать свою ответственность перед пассажирами. Увы, на сегодня застраховано по ОСГОП лишь четверть от всех официальных таксистов. Главный вопрос, а кто должен на дорогах вылавливать таких незастрахованных таксистов? И кому предъявлять претензии?

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Поправки в этот закон, когда таксистов обязали заключать такие договоры, вступили в силу еще 1 сентября. В течение шестидесяти дней, то есть до 1 ноября 2024 года, должны предоставить информацию о заключении договора в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Но обязанность по перевозкам пассажиров при наличии такого полиса - именно с сегодняшнего дня. Напомним историю вопроса. Ранее таксисты были обязаны страховаться по ОСАГО, хотя не всегда это требование соблюдали. Теперь их обязали страховаться по ОСГОП. То есть таксист должен иметь два полиса: один по ОСАГО, другой по ОСГОП. В первом случае, если таксист попал в ДТП, страховщик возмещает, например, сбитому пешеходу или пострадавшему пассажиру до 500 тысяч рублей. Во втором случае пострадавший пассажир получает компенсацию до 2 миллионов рублей. Разница - в четыре раза.

Как сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, количество застрахованных машин такси по договорам ОСГОП в период с августа 2024 года по 30 октября 2024 года по РФ составляет 147,3 тысяч штук - это около четверти автомобилей такси, работающих на дорогах. Из них 39,6 тысяч машин такси было застраховано в августе, 43,2 тысяч - в сентябре и 64,5 тысяч - с 1 по 30 октября 2024 года.

Больше всего транспортных средств по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика страховали в Москве, там застрахована гражданская ответственность в отношении 33% от общего количества транспорта, по которым заключены договоры ОСГОП (или 48,7 тысяч автомобилей такси). На втором месте по количеству застрахованных такси - Московская область, там застраховано 15% (или 22,7 тысяч такси). На третьем - Санкт-Петербург: 4% (или 6,1 тысяч автомобилей такси). На четвертом месте Краснодарский край - 3,5% (или 5 тысяч застрахованных ТС такси), а на пятом - Ростовская область с 3,7 тысяч застрахованных автомобилей такси, которые составляют 2,5% от общего числа в стране.

Большую долю застрахованных по ОСГОП автомобилей такси составляют машины юридических лиц - 44,1% (65 тысяч такси). Доля застрахованных по ОСГОП такси индивидуальных предпринимателей составляет 40,3% (59,3 тысяч), доля ТС такси самозанятых - 15,6% (23 тысяч).

"Средняя премия по договору обязательного страхования ответственности владельца такси перед пассажирами в августе-октябре 2024 года составила около 3 тысяч рублей в год, а в день - около 10 рублей", - сказал Евгений Уфимцев.

Он также напомнил, что обязательное страхование гражданской ответственности перевозчиков автомобилями такси - это важный инструмент защиты пассажиров. Благодаря ему значительно улучшилась финансовая защита пассажиров в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу при поездках на этом виде высокорискового общественного транспорта. Ведь пассажиры такси теперь вправе получить такие же финансовые компенсации, как пассажиры других видов общественного транспорта по той же простой процедуре, не требующей сбора большого количества справок и документов.

Но почему такси не страхуется? Возможно потому, что нет возможных средств давления на них. По сути, закон прописывает обязанность. Но кто ее будет контролировать? С одной стороны, обязаны агрегаторы. Они не должны выдавать заказы тем, кто не застрахован. С другой - администрации, которые обязаны не выдавать разрешения на работу в такси. А если выданы - то аннулировать их. А на дороге кто?

У сотрудников ГИБДД четко прописано проверка полиса ОСАГО. ОСГОПа там нет и в помине. Такси - это перевозчики. За ними должен следить Ространснадзор. Но останавливать на дороге легковушку у них нет полномочий. Проводить рейды с участием ГИБДД - будет довольно накладно. Выявлять по камерам - а попробуй докажи, что таксист ехал уже с заказом.

Согласно закону для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или самозанятых, осуществляющих перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, но не заключивших договоры ОСГОП, положены штрафы от 40 000 до 50 000 рублей для должностных лиц и от 500 000 до 1 000 000 рублей для юридических лиц.

Однако факт управления такси без ОСГОП еще надо выявить. Один из вариантов - обращение пострадавшего в ДТП пассажира такси. Но где ему, да и полиции, искать нарушителя, если таксист не был застрахован?