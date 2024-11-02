Автоюрист Лев Воропаев рассказал "Российской газете", можно ли уехать, если сотрудник ГАИ долго не подходит к остановленной машине.

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"Инспектор вполне может быть занят другими водителями, поэтому стоит подождать 10-15 минут. Если и после этого он не подходит, то рекомендую самому выйти из машины и уточнить, нужны ли вы сотруднику ГАИ.

Конечно, можно уехать и раньше, но лучше все-таки так не делать. Да, формально в этом случае будет грозить штраф в 500-800 рублей, но существует вероятность того, что ваши действия могут переквалифицировать на другую статью КоАП - 19.3. А это неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции. И просто штрафом уже можно и не отделаться.

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По этой статье водителю может грозить штраф в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов", - отметил Воропаев.

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