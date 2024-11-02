Эксперт рассказал, как именно изменится обучение в автошколах

Водителям решили поменять программы обучения. Минпросвещения выложило для общественного обсуждения проекты нового приказа, а также эти самые программы. Все СМИ зацепил пункт о том, что автошколы могут проводить некоторые уроки дистанционно. Якобы это позволит снизить стоимость обучения в автошколах. Но это не так. Зато новый проект приказа содержит более значимые вещи, которые позволят автошколам снизить стоимость обучения. А к тому же - повысить уровень подготовки водителей.

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Но начнем именно с дистанционного обучения. Некоторые эксперты восприняли это обновление как возможность просто смотреть лекции по видео, которые были переданы им в виде ссылок. Однако не все так просто. Как пояснила глава Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, законодательство об образовании четко все поясняет.

Дистанционный режим вовсе не предусматривает просматривание лекций. Это полноценный урок. Педагог сидит в классе за компьютером, оборудованным камерой и микрофоном. Он проводит урок для тех, кто присутствует и не присутствует в классе. Любой ученик может задать вопрос и получить на него ответ. Время присутствия в классе фиксируется. Органы Рособрнадзора сможет проверить фиксацию образовательного процесса, поскольку требование о регистрации учеников и самого проведения дистанционного урока установлено законодательством.

Таким образом, педагог отрабатывает свою ставку на месте. Ученикам это удобно, поскольку они могут находиться где угодно, лишь бы присутствовали на уроке. Но есть одно большое "но".

Не все даже теоретические занятия можно проводить в дистанционном режиме. Кроме того, автошколы сами могут определять, какие занятия они проведут в таком формате, а какие только в очном. Например, уроки по оказанию первой помощи в дистанционном формате провести просто нельзя. Потребуются реальные упражнения на манекенах. По технической подготовке машины - тоже. Необходимо масло менять у реальной машины.

Дистанционный формат для некоторых уроков по теории не снизит стоимости обучения. Но его могут снизить другие новшества. Например, если раньше кандидат в водители должен был обучаться по полной программе по каждой категории, то, согласно проекту, категории "D" и "Е", а также подкатегории "D1" из них ушли. Дело в том, что для получения этих категорий необходим опыт вождения категориями "В", "С" или подкатегорией "С1".

Именно по этой причине из программ ушло требование к обучению вождения с прицепом.

Это не означает, что на эти категории нельзя обучиться. Просто теперь они перешли в программы переподготовки. По сути водителей автобусов и водителей машин с прицепами будут готовить именно в рамках переподготовки. А это экономия времени, поскольку не надо вновь изучать правила дорожного движения в полном объеме.

Кроме того, программы переподготовки тоже несколько усовершенствовали. Если раньше автошколы должны были отдельно набирать группы водителей по переподготовке с категории мопедов на легковушки, с мотоциклов на легковые машины, то теперь, их объединят в одну группу. Какая разница, чему переучивать водителей, имеющих права для двух колес на четырехколесный легкий транспорт.

Вот именно такой подход снизит стоимость обучения. Поскольку автошколам не придется долгое время набирать группы, обучать разные группы одному и тому же.

Кроме того, проект предусматривает возможность подготовки водителей в автопарках. А это важно. Ведь обучить водителя передвигаться на площадке или в городе - это одно. А работать водителям в реальных условиях - совсем другое. Водителей троллейбусов или трамваев и так готовят в реальных дорожных условиях именно предприятия городского электротранспорта. А готовили ли бы в таких условиях водителей автобусов и такси, то и аварийность была бы меньше. Если поправки будут приняты, то автошколы смогут заключать договоры с автопарками о таком обучении. Это будет полезно всем.