Названы зимние шины, которые выпускаются в России

Осень клонится к закату — очень скоро похолодает, на улицах становится слякотно, а к шиномонтажам на переобувку тянутся вереницы машин. Причём автовладельцы наверняка окажутся в растерянности: многие из привычных брендов ушли с российского рынка. Зато появилось сразу множество новых — и непонятно, что они собой представляют! Мы в редакции «Мотора» и сами оказались несколько сбиты с толку, поэтому принялись разбираться — для себя и для своих читателей.

Ikon вместо Nokian

Лидером отечественного рынка зимних шин на протяжении многих лет был бренд Nokian. Ещё в 2005 году во Всеволжске под Петербургом был запущен огромный завод, рассчитанный на выпуск 17 миллионов шин в год. В его производственной программе были зимние покрышки двух линеек — премиальной Hakkapeliitta и бюджетной Nordman, шедшие не только на российский рынок, но и на экспорт.

В марте 2023-го финны продали российское подразделение концерну Татнефть. По условиям сделки оборудование осталось на месте, но вот выпускать продукцию под брендами «Nokian», «Hakka» и «Hakkapeliitta» теперь нельзя.

Фабрика продолжила свою работу, проводя ребрендинг «на лету» — теперь она работает под брендом «Ikon Tyres». Зимние шины премиальной линейки зовутся Ikon Autograph, для более бюджетных моделей придумали название Ikon Character.

Правда, переименовать саму продукцию гораздо сложнее, чем перевесить вывеску на проходной завода. Для этого нужно изготовить новые пресс-формы для боковин с соответствующими логотипами: работа тонкая, дорогостоящая и небыстрая. К тому же на складах компании всё ещё находится значимое количество шин под прежними названиями.

Если не знать этих подробностей, можно решить, что вам пытаются продать контрафакт. Ведь в торговой сети одновременно присутствуют зимние шины c совершенно разными маркировками: уже полностью перебрендированные Ikon Autograph и перебрендированные лишь наполовину Ikon Nordman соседствуют с привычными Nokian Hakkapeliitta и Nokian Nordman, а есть ещё и «просто» Nordman. Всё это настоящие, высококачественные шины! А вот новое название Ikon Character пока ещё не в ходу — его можно увидеть только на сайте производителя. Конструкция шин в ходе ребрендинга изменилась минимально: самое главное — это новые шипы собственной разработки с твердосплавной вставкой в форме бабочки.

Кругом сплошной Cordiant

Похожая ситуация — с шинами калужского завода Continental. Немецкий концерн выпускал там продукцию трёх марок: премиальная резина Continental, шины Gislaved среднего ценового сегмента и бюджетные Matador.

В прошлом году фабрика перешла под контроль компании S8 Capital Армена Саркисяна — и новые владельцы сохранили за собой право на использование лишь одной марки, Gislaved. В результате под этим брендом решено собрать шины, раньше выпускавшиеся сразу под двумя разными марками.

Прежние модели Gislaved — это уже известные «шиповки» Nord Frost 200, фрикционные шины Soft Frost 200 и шины для коммерческого транспорта Gislaved Nord Frost Van 2. Плюс переименованные Conti — теперь они называются Gislaved ArcticControl (шипованные) и Gislaved IceControl (фрикционные). В торговой сети пока встречаются и остатки «дореформенных» шин, ну а главное отличие новой линейки — это использование более простых шипов с круглым сердечником шипа.

Бюджетная линейка словацкой марки Matador осталась в строю, но перешла под придуманный специально для этого новый бренд Torero. Правда, из двух зимних моделей пока что выпускается лишь шипованная Torero MP 30 (аналог Matador Sibir Ice 2).

Кроме того, компания S8 Capital в прошлом году приобрела ещё и 100% акций российского производителя шин Cordiant. Под его зонтиком теперь объединены все шинные активы S8. Теперь это крупнейший игрок российского шинного рынка! На своих заводах в Ярославле и Омске Cordiant продолжает выпускать шины, разработанные в собственном научно-техническом центре. В их числе и зимние покрышки: шипованные Cordiant Snow Cross и Cross 2, фрикционные Cordiant Winter Drive и Winter Drive 2. По отзывам экспертов, эти шины сочетают вполне достойные характеристики с доступной ценой.

Но и на этом приобретения S8 Capital не закончились: в 2023 году компания поглотила ещё и завод Bridgestone в Ульяновске. В продаже всё ещё встречаются выпущенные на родине Ленина зимние шины Bridgestone Blizzak Spike-02 (шипованные), их версия для кроссоверов с приставкой SUV, «фрикционные» шины для суровых зимних условий Blizzak Ice. Пока на этом всё: завод обещают запустить в ноябре, но что именно там будет выпускаться — пока не сообщают. Марка Bridgestone уйдёт в прошлое, поскольку прав на её использование структуры S8 Capital не получили.

Иностранный контингент

Среди зарубежных шинных концернов есть и те, кто продолжает работу в России. Например, это компания Pirelli, у которой целых два завода — в Воронеже и Кирове.

Там выпускаются традиционные шипованные шины — это Pirelli Ice Zero и Ice Zero 2 для легковых машин, и Scorpion Ice Zero 2 для внедорожников и кроссоверов. Выбор размерностей широчайший — подобрать можно и на Ладу Весту, и на многие суперкары. Кстати, шины этого семейства стали первыми «шиповками», получившими официальное одобрение Lamborghini. Плюс нешипованные шины для суровых снежных зим — так называемые «фрикционные» — Pirelli Ice Zero FR.

Кроме дорогостоящих премиальных шин под маркой Pirelli, у компании есть и так называемая «вторая линейка» — более доступные покрышки бренда Formula: это шипованные шины Formula Ice, «фрикционки» для суровых условий Formula Ice FR и шины для мягких зим Formula Winter. А ещё компания выпускает бюджетные «шиповки» отечественного бренда Amtel — модель Nordmaster Evo.

Также продолжает работать в России японская компания Yokohama, перезапустившая свой завод в Липецкой области. Линейка зимних шин у неё широкая: это шипованные модели IceGuard Stud IG55 и IG65, фрикционные шины для суровых зим IceGuard Studless iG50 Plus и IG60 — все в размерах до 18 дюймов включительно.

Нижнекамские шины

Советский завод «Нижнекамскшина» в нулевые перешёл под контроль компании «Татнефть» и был полностью технически перевооружён. Сейчас предприятие, раcположенное неподалёку от Набережных Челнов, выпускает шины собственного бренда Viatti. Производство идёт по технологии off-take — конструкция шины и рисунок протектора спроектированы зарубежной инжиниринговой фирмой, которую возглавлял бывший вице-президент компании Continental AG Вольфганг Хольцбах.

В широкой линейке зимних шин из Нижнекамска — «шиповки» для легковых машин Viatti Brina Nordico и аналогичные шины для внедорожников Viatti Bosco Nordico; фрикционные нешипуемые шины Viatti Brina и Viatti Bosco S/T с более агрессивным «внедорожным рисунком. И даже шины для грузовичков вроде «Газели» — шипованные Viatti Vettore Inverno и фрикционные Viatti Vettore Brina.

Кроме того, сохранено производство шин под традиционной маркой «Кама» — в основном грузовые и тракторные, но также и бюджетные покрышки для легковых машин. Под этой маркой выпускаются заслуженные шипованные модели Кама 515 (для внедорожников), Кама 503 (редкий случай зимней шины диаметром 12 дюймов для Оки), Кама И-511 с очень агрессивным «внедорожным» рисунком в крупную шашку. Есть и более свежие модели: Кама 505 Ирбис и новинка этого сезона — Кама Алга и Алга SUV, доступные в размерностях от 13 до 16 дюймов.

Надеемся, что наш обзор поможет вам сориентироваться в многообразии новых и старых имён на нашем рынке — и приобрести шины, наилучшим образом соответствующие вашим нуждам и вашему кошельку.

А мы напомним старую истину: шины — это то, что соединяет автомобиль с дорогой. От них зависит гораздо больше, чем автомобилисты привыкли думать! А уж для зимних условий это верно вдвойне.