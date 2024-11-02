ГИБДД дала советы по вождению осенью и зимой

В осенне-зимний период водители сталкиваются с рядом сложностей на дорогах, которые резко увеличивают риски возникновения аварийной ситуации. По словам замначальника отдела пропаганды ГИБДД МВД России Антона Белана, в холодное время года нужно быть особенно внимательным из-за сокращения продолжительности светового дня, осадков и резкой перемены погоды. Об этом пишут IZ.RU.

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«Следует уделить особое внимание техническому состоянию транспортного средства: проверить работу внешних световых приборов, стеклоочистителей, тормозной системы, при необходимости устранить неполадки. И, разумеется, совершенно недопустимо продолжать ездить на летних шинах», — подчеркнул сотрудник ГИБДД.

Скорость он советует выбирать с учётом погодных и дорожных условий, а при расчёте стоит учитывать, что водителю необходимо постоянно контролировать поведение своей машины.

Помимо этого, автомобилистам рекомендовано быть максимально осторожными при проезде пешеходных переходов, а также мест, где возможно появление пешеходов. К ним относятся образовательные, медицинские и досуговые учреждения, парки и скверы. При проезде таких мест водителям не лишним будет снизить скорость, повысить бдительность и быть готовым остановить свой транспорт.

Ранее в Ikon Tyres объяснили разницу между шипованными и нешипованными шинами. Оба вида покрышек имеют сопоставимый уровень сцепления с дорогой, но при этом у них есть серьёзные различия. Поэтому, как пояснили в компании, фрикционные шины не рекомендуют использовать начинающим водителям.