Что изменится для водителей с 1 ноября 2024 года

В ноябре текущего года российских автомобилистов ожидает ряд изменений. Рассказываем о самых важных нововведениях и инициативах.

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Продление сроков ремонта машин по ОСАГО

В Госдуме одобрен законопроект, предусматривающий увеличение сроков ремонта авто по ОСАГО с 30 дней до 45.

Как отметили авторы инициативы, сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев, восстановление машин после ДТП сейчас усложнено из-за нехватки запчастей. В результате страховые компании не могут выдерживать установленные сроки ремонта и вынуждены расторгать договоры с автосервисами. Увеличение сроков ремонта поможет в решении сложившейся ситуации.

Штрафы за курение в машине

Минтранс намерен внести поправки в п. 2.7 ПДД, которые запретят использовать за рулем телефон без гарнитуры или специального устройства. За это придется оплатить штраф ГИБДД в размере 1,5 тыс. рублей.

Помимо телефона ведомство планирует включить в данный перечень электронные сигареты, вейпы и другие устройства, которые занимают руки автомобилиста во время движения. Также рассматривается вопрос о запрете курения обычных сигарет за рулем, поскольку это отвлекает внимание и несет риск возгорания. Проект сейчас находится на стадии общественных обсуждений и доработок.

Повышение ставки ЦБ и введение ограничений на выдачу кредитов под залог авто

25 октября Центробанк России поднял ключевую ставку до 21%. Вслед за этим вырастут ставки по автокредитам. Это приведет к тому, что оформить автокредит будет непросто из-за снижения процента одобрений. Проблема затронет не только россиян, но и представителей бизнеса, поскольку около 70% автомобилей сейчас приобретается с привлечением заемных средств.

Также с 1 ноября начало действовать решение Центробанка, которое вводит ограничения для банков на выдачу кредитов под залог авто. Теперь для таких займов увеличены надбавки к коэффициентам риска. Это вынуждает банки сократить объемы выдачи подобных кредитов. Соответственно, сильно закредитованным россиянам получить такой кредит станет гораздо сложнее.

Смена шин

В ноябре водителям необходимо заменить летние шины на зимние – использование зимней резины в холодное время теперь обязательно. С 1 декабря автомобилистам, не выполнившим это требование, по ст. 12.5 КоАП будет грозить штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, с 1 ноября шины подлежат обязательной маркировке по системе «Честный знак». Продажа шин без проверочного кода будет запрещена.

Ранее сообщалось, что в России станет меньше парковок около жилых домов. Также мы рассказывали о программе, которая предсказывает неисправности автомобилей.