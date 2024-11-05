Рассекречены комплектации кроссовера Soueast S07 для РФ. Новинку сняли на фото

Пресс-служба компании Soueast поделилась информацией о характеристиках кроссовера S07 для РФ. Российским покупателям будут доступны две версии модели - Comfort и Premium.

Все комплектации автомобиля будут оснащены цифровой жидкокристаллической приборной панелью с экраном высокой четкости диагональю 12,3 дюйма. Салон получит современную мультимедийную систему, имеющей подключение Bluetooth, Apple CarPlay и Android Auto, три USB-разъема и беспроводную зарядку.

Комплекс систем активной и пассивной безопасности, включающий в себя передние, задние и боковые подушки безопасности, систему динамической стабилизации (ESP), ABS, ассистента экстренного торможения (BAS) с функцией распределения тормозных усилий (EBD) устанавливается на все версии S07.

Исполнение Premium будет оснащено полным приводом с бензиновым двигателем TGDi объемом 1,6 литра, который трудит с 8-ступенчатой АКПП. Также владельцам Soueast 07 будут доступны музыкальная система Sony, фоновая подсветка салона с выбором разных цветов, пакет из более 10 систем-ассистентов ADAS.

Версию Comfort предложат с двигателем 1.6 TGDi в двух вариантах: полный привод с классической 8-ступенчатым автоматом, либо с передним приводом и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Кроме того, в комплектацию входит полный электропакет, "теплые" функции (обогрев зеркал и кресел), панорамная крыша с люком, двухзонный климат-контроль.

Soueast S07 станет доступен в семи цветовых решениях для: коричневый, черный, серый, синий, голубой, белый и жемчужно-белый, а также в трех вариантах расцветки салона: черный, бело-синий и красный. Цены на новый кроссовер объявят во время официальной презентации, которая состоится до конца 2024 года.