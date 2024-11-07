Эксперт объяснил, к чему готовиться при покупке BMW X5 F15

BMW X5 F15 – это третье поколение легендарного кроссовера BMW, которое было представлено в 2013 году. Его сделали более современным, динамичным и технологичным по сравнению с предыдущими поколениями. Внешний вид стал более агрессивным, а салон – более комфортным и роскошным.

© АвтоКод

Но, несмотря на все положительные стороны, БМВ Х5 Ф15 не лишен проблем, о которых стоит знать потенциальному владельцу. В этой статье расскажем, что представляет собой третий X5, какие проблемы с ним могут возникнуть и стоит ли его покупать.

Сколько стоит БМВ Х5 F15

На вторичном рынке BMW X5 F15 представлен в широком ценовом диапазоне. В зависимости от года выпуска, комплектации и пробега, по данным агрегатора «Автокод Поиск», цены на эту модель варьируются от 1,3 млн рублей за автомобили первых лет выпуска до 14 млн рублей за более свежие экземпляры. Стоимость во многом зависит от комплектации, состояния автомобиля и региона покупки.

Так, на вторичном рынке можно встретить автомобили с пробегом 100-150 тыс. км по цене около 3 млн рублей. То есть Х5 вполне доступен для тех, кто хочет получать удовольствие от вождения, не переплачивая за новую BMW.

Однако дорогостоящие автомобили чаще покупают в лизинг или кредит, и, если долг еще не закрыт, взыскивать его будут с нового владельца. Поэтому, прежде чем купить подержанный X5, рекомендуем проверить авто на проблемы.

Вот пример. F15 2014 года со всеми, как заверяет продавец, документами и в хорошем состоянии. Продавец – юрлицо. Чем опасна покупка авто у юридического лица, мы рассказывали в отдельном материале.

Прогоняем машину через «Автокод» и видим полный набор.

Тут тебе и лизинг с залогом, и пробег смотанный.

Тут или договариваться на берегу, или проходить мимо и продолжать поиски. Если проверка не покажет проблемы у машины, дополнительно можно проверить владельца авто на долги, исполнительные производства, банкротство, участие в арбитражных делах, действительность паспорта. Если и там все окажется чисто, и по технике будет все хорошо, тогда приобретайте автомобиль.

Двигатели BMW X5 F15

BMW X5 F15 предлагает широкий выбор двигателей. В зависимости от потребностей покупателям можно выбрать бензиновую или дизельную версию.

Варианты моторов BMW X5 F15:

2-литровый бензиновый (N20). Подойдет тем, кто желает экономить на топливе при езде по городу и пригородным дорогам. Обеспечивает хорошую динамику без ущерба экономичности. До сотки мотор разгоняется за 7,5 секунд, расходует в среднем около 7,5-8,5 л на 100 км в смешанном цикле (по городу и бездорожью).3-литровый бензиновый (N55). Это более мощный мотор. Подойдет для водителей, которым важно не только быстрое ускорение, но и плавная мощность на более высоких скоростях (при плавной мощности автомобиль ускоряется без резких рывков, обеспечивая стабильный и комфортный разгон).

Из-за отзывчивости и гибкости этот мотор часто выбирают поклонники спортивных моделей и премиум-кроссоверов. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5-6 секунд, расход топлива – 9-10 л на 100 км. На больших пробегах N55 часто требует дорогостоящих ремонтов таких, как замена турбины, системы охлаждения или топливной системы.

3-литровый дизель (M57). Данный двигатель установлен в модификации BMW X5 F15 40d. Идеален для частых длинных поездок, особенно если нужно тянуть прицепы или перевозить тяжелые грузы. Это популярный выбор среди владельцев внедорожников и кроссоверов, которые ценят долговечность дизельных агрегатов. Разгон до 100 км/ч происходит за 5,9-6,8 секунд, а средний расход топлива составляет около 6,2-7,5 л на 100 км. Мотор известен своей надежностью, но на больших пробегах могут возникнуть проблемы с системой впрыска и турбиной.

4,4-литровый бензиновый (N63). Подойдет для тех, кто хочет максимальную мощность от мотора. С N63 до первой сотки «Икс-пятый» разгоняется всего за 4,8 секунды, что делает кроссовер настоящей спортивной машиной. В среднем мотор расходует 10,5-12 л на 100 км. Однако и у этого мотора есть серьезные недостатки – частые поломки турбонаддува и проблемы с системой охлаждения, которые могут привести к дорогостоящим ремонтом на пробегах более 100 тыс. км.

Если вы планируете длительную эксплуатацию автомобиля, рекомендуем рассматривать дизельные двигатели для БМВ Х5 Ф15: они более выносливые, экономичные и требуют меньшего вмешательства в ремонт. Но в некоторых случаях уже через 150-200 тыс. км могут проявляться проблемы с системой впрыска.

Размеры BMW X5 F15

Пропорции и размеры БМВ Х5 Ф15 придают машине престижный вид: она весомо и достойно смотрится на дороге.

Параметры у Ф15 следующие:

длина – 4 886 м;

ширина – 1 938 м;

высота – 1 762 м;

колесная база – 2 933 м;

передняя колея – 1 644 м;

задняя колея – 1 650 м.

Но и тут есть минус: из-за больших габаритов и веса автовладельцы отмечают повышенный расход топлива, особенно в городской езде.

Салон БМВ Х5 Ф15

Салон BMW X5 F15 можно охарактеризовать как один из самых комфортных и роскошных среди кроссоверов премиум-класса. Он просторный и выполнен из качественных материалов. Сиденья с электрическими регулировками, памятью настроек и подогревом предоставляют комфорт как для водителя, так и для пассажиров.

В зависимости от комплектации в автомобиле могут быть доступны:

массажные функции сидений;

вентиляция;

великолепная аудиосистема Harman Kardon.

Некоторые владельцы жалуются на то, что со временем кожа на сиденьях начинает трескаться, особенно если автомобиль не обслуживался должным образом, и уход за кожей был нерегулярным. Кроме того, были случаи, когда глючила мультимедийная система.

Одно из достоинств BMW X5 F15 – просторный багажник. В стандартном варианте его объем составляет 650 литров. Если сложить задние сиденья, свободное пространство увеличится до 1 870 литров: туда спокойно можно складывать крупногабаритные грузы.

BMW X5 F15 на ходу

BMW X5 F15 обладает отличной адаптивной подвеской. С клиренсом 213 мм машина вполне уверенно преодолевает небольшие неровности. Но так как это кроссовер, а не внедорожник, ездить на нем лучше по асфальтированным дорогам и легкому бездорожью.

Управляемость на высоких скоростях – одна из сильных сторон автомобиля. Система полного привода обеспечивает отличную стабильность на любых покрытиях.

Несмотря на всю технологичность, с задачами внедорожника X5 F15, как мы уже отметили выше, справляется неидеально. Если планируется частое использование автомобиля в условиях сложных дорог или на пересеченной местности, стоит задуматься о более специализированных моделях внедорожников.

Отзывы о БМВ Х5 Ф15

BMW X5 в целом ассоциируется с качеством, роскошью и продвинутыми технологиями. Но что скрывается за этими характеристиками? Какие достоинства и недостатки отмечают владельцы премиального немецкого автомобиля?

Отзывы о BMW X5 F15 можно встретить как положительные, так и отрицательные.

С одной стороны, владельцы жалуют:

отличные динамические характеристики БМВ Х5 Ф15;

мощные двигатели;

прекрасную управляемость.

С другой стороны, немалое количество владельцев столкнулись с высокими затратами на обслуживание. Некоторые водители жалуются на дорогие ремонты, особенно связанные с системой охлаждения и турбинами. Часть владельцев отмечают проблемы с цепями ГРМ на некоторых моделях с более высокими пробегами.

Тем не менее в целом владельцы довольны комфортом и качеством салона, а также ездой по городу и шоссе.

Стоит ли покупать BMW X5 F15

BMW X5 F15 – автомобиль для тех, кто ценит комфорт, стиль и динамику. Он отлично подходит для дальних поездок, городского передвижения и путешествий по несложным трассам. Однако такой кроссовер требует существенных затрат на обслуживание. Общие эксплуатационные расходы могут составлять от 150 до 200 тыс. рублей в год в зависимости от того, сколько вы будете ездить и какие работы потребуются авто. Если ваш бюджет позволяет тратить такие суммы, берите машину. Но если вам важны минимальные затраты на эксплуатацию, возможно, стоит рассмотреть альтернативы.