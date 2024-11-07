Всего в новом сезоне традиционного конкурса было заявлено три десятка моделей. Обладателя главной награды и победителей в смежных номинациях объявят в начале декабря.

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В Японии стартовал конкурс Автомобиль года (Car of the Year Japan). Всех участников назвали в конце октября: всего в сезоне 2024-2025 за победу боролась 31 модель. Теперь организаторы премии объявили десятку финалистов. Напомним, конкурс проводят с 1980 года, лучшие машины выбирают японские автожурналисты и автоэксперты (в этом году их 59). Согласно актуальным правилам, главное условие для участия – присутствие модели на рынке Японии в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.

В финал нынешнего сезона пробились шесть моделей японских марок (Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Lexus и Honda), два «европейца» (Mini и Volvo), «кореец» (Hyundai) и даже модель китайской компании BYD. Кстати, автомобили этого «поднебесного» производителя участвовали и в прошлогоднем конкурсе, однако тогда в ТОП-10 им попасть не удалось.

Автомобиль года в Японии 2024-2025, финалисты:

BYD SealHonda FreedHyundai Ioniq 5 NLexus LBXMazda CX-80Mini CooperMitsubishi Triton/L200Suzuki FronxToyota Land Cruiser 250/PradoVolvo EX30

Модели, которые выбыли из конкурса: BMW 5 Series/Touring, Ferrari Purosangue, Fiat 600e, Honda Accord, Honda CR-V e:FCEV, Honda N-Van e, Honda WR-V, Hyundai Kona, Jeep Avenger, Lexus LM, Mazda MX-30 Rotary-EV, Mercedes-Benz E-Class (седан и универсал), Mini Countryman, Mitsubishi Minicab EV, Porsche Panamera, Suzuki Spacia/Custom/Gear, Suzuki Swift, Tesla Model 3 Performance, Toyota Crown Sedan, Toyota Crown Sport, Toyota Land Cruiser 70.

Между тем у премии есть и сопутствующие категории, они варьируются от года к году. Таким образом, какую-нибудь модель из первоначального списка вполне могут признать самым красивым или самым технологичным автомобилем Японии. Победители станут известны 5 декабря.

Главная награда сезона 2023-2024 досталась гибриду Toyota Prius пятого поколения, импортным авто года тогда признали BMW X1, самым красивым — кей-кар Mitsubishi Delica Mini, самым технологичным автомобилем – минивэн Nissan Serena.