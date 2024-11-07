Названы самые доступные полноприводные кроссоверы в России

Паркетники с полным приводом пользуются спросом на рынке России. Эксперты составили рейтинг из бюджетных представителей данного класса.

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Первое место в списке бюджетных кроссоверов с полным приводом занял Haval Jolion. Стоимость автомобиля в комплектации Elite составляет 2 449 000 рублей. В оснащении предусматривается двигатель 1.5, производительностью 150 л.с. и 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. В списке опций есть камера заднего вида, климат-контроль и датчики парковки.

На втором месте оказался Solaris HC стоимостью 2 615 000 рублей. Данная модель является двойником Hyundai Creta и выпускается на предприятии в Санкт-Петербурге. В качестве силового агрегата используется мотор 1.6, который работает в паре с механической коробкой передач.

В тройке лидеров выделили Chery Tiggo 7 Pro Max.

Полноприводная версия данного автомобиля обойдется в сумму, превышающую 3 000 000 рублей. Во всех комплектациях модель предлагается с полным приводом. Под капотом размещен двигатель объемом 1.6 литра, мощность которого составляет 150 л.с. В паре с ним функционирует роботизированная трансмиссия.

Следующее место списка занимает Omoda C5, который оценивается в 3 069 900 рублей. Для модели предлагается скидка в размере 100 000 рублей. В базовой версии автомобиль оснащен адаптивным круиз-контролем и подогревом всех кресел.

В рейтинге эксперты также выделили Knewstar 001 стоимостью 3 795 990 рублей. Данная модель представляет собой копию китайского кроссовера Geely Tugella. Оснащен паркетник турбированным двигателем на 2 литра, мощность которого составляет 200 и 238 л.с. Закрывает список Changan CS95 New, который в России можно приобрести за 4 179 900 рублей. За движение отвечает турбомотор на 226 л.с. и 8-ступенчатая АКПП. Автомобиль оснащен интеллектуальной системой полного привода BorgWarner.