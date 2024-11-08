Названы 10 фактов о кроссовере Seres Aito M7

Марка Seres пока еще не на слуху у российских автомобилистов, потому что официальные продажи машин этого бренда начались только весной текущего года. Но сами кроссоверы уже известны – это те же модели M5 и M7, которые раньше предлагались под именем Aito. И если «пятерка» имеет более спортивную направленность (не зря же она похожа на Porsche Macan), то «семерка» адресована людям с семейными ценностями. Но и у нее есть несколько тузов в рукаве!

© Quto.ru

Факт первый: он сделан в сотрудничестве с производителем смартфонов

Seres Aito M7 – это уже вторая модель, которая создана в сотрудничестве с известным телекоммуникационным гигантом Huawei. Поэтому к бортовой электронике не придраться – внутри установлен огромный «телевизор» (диагональю 15,6 дюйма) с мощным современным «железом» и фирменной операционной системой Huawei Harmony OS.

Причем, несмотря на собственную операционную систему Huawei, мультимедийный комплекс поддерживает также и подключение смартфонов через Android Auto и Apple CarPlay. А в дальнейшем российский дистрибьютор обещает даже запустить приложение для дистанционного управления функциями автомобиля.

© Seres

© Seres

© Seres

Факт второй: он очень большой

Обтекаемые формы и лаконичный дизайн со спрятанными дверными ручками (не беспокойтесь, они выдвижные) скрадывают габариты – ни на фотографиях, ни вживую Seres Aito M7 не кажется громоздким. Но на самом деле его длина превышает 5 метров (5020 мм) – то есть, M7 почти такой же большой, как, например, немецкий кроссовер Audi Q7.

© Seres

© Seres

© Seres

Факт третий: в нем шесть мест

Большие габариты позволили разместить в Seres Aito M7 три ряда сидений. Причем все смогут разместиться с комфортом, потому что сзади также стоят два раздельных кресла. Но, конечно, сажать туда лучше либо детей, либо не слишком высоких пассажиров – крупным людям там будет тесновато. Зато в «багажнике» есть и подстаканники, и воздуховоды, и даже динамики аудиосистемы.

© Seres

© Seres

Факт четвертый: в нем фантастически комфортно

А вот пассажирам первых двух рядов можно только позавидовать – у них есть электрорегулировки сидений, подогрев, вентиляция и даже массаж. Заднее правое кресло нажатием одной кнопки приводится в самое комфортное положение Zero Gravity, в котором тело не устанет даже в длительных поездках – спинка откидывается назад, для ног выезжает подставка. Разумеется, есть и отдельный климат-контроль. Кроме того, в Seres Aito M7 очень тихо - установлены двойные звукоизоляционные стекла.

© Seres

© Seres

Факт пятый: у него роскошный салон

Отделка интерьера Seres Aito M7 соответствует претензиям на премиум-сегмент – салон щедро отделан натуральной кожей наппа и замшей, использован дорогой пластик, да и фурнитура хороша. Одни только металлические решетки динамиков аудиосистемы (их, кстати, аж 19) и «хрустальный» джойстик на центральном тоннеле чего стоят.

Пожалуй, именно внутри Seres Aito M7 производит самое сильное впечатление – быстро забываешь, что находишься в китайском автомобиле. Важно, что салон не только красиво и качественно сделан, но и продуман. Впереди – две ниши для беспроводной зарядки (мощностью 40 Вт) с нескользящим покрытием, есть много отделений для мелких вещей.

© Seres

© Seres

Факт шестой: он очень быстрый

Силовая установка состоит из бензинового турбомотора объемом 1,5 литра (который нужен, чтобы подзаряжать тяговый аккумулятор) и двух электромоторов. Суммарная мощность – 449 лошадиных сил, пиковый крутящий момент – 660 Н∙м. Поэтому полноприводный Seres Aito M7 разгоняется с места до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. И это – несмотря на внушительную массу почти в 2,5 тонны!

© Seres

© Seres

© Seres

Факт седьмой: он может ездить без бензина

Seres Aito M7 может ездить исключительно на электротяге - аккумулятор емкостью 40 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 165 км. На мощной станции, которых в Москве и области уже достаточно, зарядить его можно всего за 30 минут.

Но в реальности, особенно в холодное время года, аккумулятор высаживается примерно за 80-100 км. Впрочем, M7 при любом раскладе не встанет с севшей батареей – она начнет подпитываться от двигателя внутреннего сгорания. Конечно, если в бензобаке при этом будет топливо.

© Seres

© Seres

Факт восьмой: 1000 км на одной заправке

Именно столько может проехать Seres Aito M7 с полным 60-литровым баком бензина и заряженной на 100% батареей. Конечно, это заявленные данные, а в реальности все зависит от скорости движения и выбранного сценария работы силовой установки – можно настроить, чтобы ДВС поддерживал определенный уровень заряда, а машина активнее использовала рекуперацию при торможении или замедлении. Но даже в самых неблагоприятных условиях можно рассчитывать на хорошую автономность.

© Seres

Факт девятый: безопасность превыше всего

Большое внимание уделено безопасности – кузов Seres Aito M7 сделан из высокопрочных сталей, батарея, расположенная под полом багажника, герметична и надежно защищена даже на случай серьезных ДТП. В комплектации – фронтальные и боковые подушки (даже для второго ряда), а также – надувные шторки.

Плюс полный набор систем безопасности и ассистентов водителя – активный круиз-контроль, самостоятельно поддерживающий дистанцию до машины впереди, автоматическое экстренное торможение в случае обнаружения препятствия, удержание автомобиля в полосе движения, камеры кругового обзора и даже встроенный HD-регистратор.

© Seres

© Seres

© Seres

© Seres

Факт десятый: он дешевле, чем ожидаешь

Очевидно, что мощный пятиметровый полноприводный кроссовер с роскошно отделанным интерьером и хорошей комплектацией не может стоить дешево. Однако не стоит думать, что цены на Seres Aito M7 витают где-то в далеких облаках на «высоте» от 10 миллионов рублей. Сейчас конкуренция среди «люксовых» китайских машин уже достаточно серьезная, поэтому для успеха на рынке важен и правильный ценник. У официального импортера, кроссовер Seres Aito M7 стоит от 6 820 000 рублей.