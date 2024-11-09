Почему водителям будет сложно оспорить штраф за превышение при атаке БПЛА

В Саратове пообещали не наказывать водителей за превышение скорости при атаке БПЛА. Однако юристы считают, что у автовладельцев, если их все-таки привлекут к административной ответственности, могут возникнуть с проблемы с оспариванием такого решения.

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Камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения стоят по всей стране. Но жителям нескольких регионов порой приходится превышать скоростной режим ради спасения жизни из-за атак беспилотников украинских боевиков.

Как сообщили в Госавтоиснпекции, например, в Курской и Белгородской областях такие камеры отключены на администрирование штрафов. То есть, проезд машин они фиксируют, а штрафы за превышение скорости не выносят. Вместе с тем дроны ВСУ долетают и до других областей. Так, власти Саратова после одного из таких случаев пообещали не привлекать водителей к административной ответственности за превышение скорости при атаке БПЛА. В официальном ответе на запрос одного из СМИ заместитель главы Саратова, председатель комитета правового обеспечения Максим Леонов разъяснил, что такие действия должны расцениваться, как совершенные в состоянии крайней необходимости. По закону действие лица в таком состоянии относится "к обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении".

В дальнейшем эту позицию чиновника озвучили ряд федеральных изданий.

Ранее в Telegram-канале городской администрации Саратова "Мэрия сообщает..." была размещена памятка, как себя вести гражданам при атаке беспилотников.

В частности, автомобилистам рекомендовалось остановить машину и покинуть ее и спрятаться в строении или укрытии. Еще один совет вызвал наибольший резонанс: "Если дорогая пустая, разгонитесь со скоростью более 135 километров в час - это позволит уйти от атаки".

По мнению саратовского адвоката Константина Силкина, данный совет практически мало применим.

"Учитывая состояние местных дорог и постоянные пробки в городе, развить такую скорость возможно только на некоторых участках федеральных трасс, но как раз там, как показывает опыт, атаки беспилотников едва ли реальны", - отметил юрист.

Кроме того, объясняют специалисты, если факт превышения водителем скорости зафиксирует видеокамера, ему придется доказывать, что он превысил скорость не просто так, а спасаясь от БПЛА.

"Камера, фиксирующая нарушения ПДД, нацелена на дорогу и шанс, что она зафиксирует еще и беспилотник, крайне не велика. Даже если будет известно про атаку БПЛА в этот день, привязать ее к месту и времени совершения административного правонарушения практически не реально", - считает руководитель юридической фирмы Николай Скворцов.

Как пояснил юрист Кирилл Муратов, в Кодексе об административных правонарушениях есть статья 2.7, которая освобождает от ответственности в случаях крайней необходимости. То есть, когда водителю необходимо спасти свою или чужую жизнь, нарушив при этом правила. Но встает вопрос: как он такую необходимость будет доказывать? Возможно, при объявлении тревоги воздушной атаки это будет учитываться. А если тревоги не было? А водителю показалось, что над ним летит дрон? А как доказать, что дрон преследует именно этого водителя, а не летит по какому-то своему плану?

Водитель должен снимать на видео? На скорости свыше 100 км/ч это сложно. А видеорегистраторы не захватывают такой обзор, чтобы снимать и небо.

Также возникают вопросы к скорости. Почему 135 км/ч? Как рассказал эксперт по вооружению Сергей Птичкин, средняя крейсерская скорость полета беспилотников вертолетного типа - 200 км/ч. У беспилотников самолетного типа - выше.

При атаке дроны способны развивать скорость 300 - 350 км/ч. То есть ни один современный автомобиль им противостоять по скорости не может. Другое дело, что на таких скоростях четко направить дрон в движущуюся цель очень сложно.

Стоит напомнить, что не все водители вообще умеют ездить с высокой скоростью. Это требует высокого напряжения и умения оперативно реагировать на неожиданные ситуации.

По мнению Константина Силкина, выступая с такой инициативой, местные власти должны были разъяснить, что в данной ситуации будет являться доказательной базой, пока же она выглядит неопределенной и недоработанной.

Видимо, это поняли и сами саратовские чиновники. Через несколько дней памятку заменили на другую, разработанную управлением региональной безопасности областного правительства, и уже без креативных советов.

Как рассказал корреспонденту "РГ" источник в городской администрации, прежнюю памятку чиновники позаимствовали с новостных сайтов Белгорода.