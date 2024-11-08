Прошел подсчет иномарок, ввезенных в октябре: грозит рекордом за 12 лет

В октябре в Россию было импортировано 112 тысяч легковых автомобилей, сообщает агентство "Автостат", отмечая, что это рекордный показатель за последние 12 лет.

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Эксперты добавили, что тенденция к увеличению объёмов ввозимых автомобилей наметилась с мая 2024 года, а в октябре она достигла своего пика за счёт увеличения утильсбора с первого числа прошлого месяца.

"Как следствие, в августе было ввезено 89 тысяч новых легковых машин, в сентябре - 104,2 тысячи, а в октябре - 112 тысяч", - рассказали в "Автостате", отметив, что пока не побит рекорд, установленный в августе 2012 года, когда импортировали 120 тысяч легковушек.

Самым импортируемым новым автомобилем в октябре стал кроссовер Geely Monjaro. Также в топ-5 вошли: Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max, Haval M6 и GAC GS3.

Всего за 10 месяцев 2024 года в РФ было ввезено 795 тысяч новых легковых машин. Это на 45,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ране "РГ" писала, что продажи новых автомобилей в октябре установили рекорд за 3,5 года.