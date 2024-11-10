"Ромир": автомобили Lada в 51% случаев покупают женщины

Отечественный бренд Lada с небольшим перевесом является более женским автобрендом: 51% покупателей автомобилей этой марки - представительницы женского пола. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении ТАСС.

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Средний возраст владельца Lada составляет 42 года. Чаще всего автомобили отечественного бренда покупают в Москве, Санкт-Петербурге и в регионах Поволжья, где доминирует Самарская область. Также автомобили "Автоваза" активно покупают на юге России - в Ростовской области и Краснодарском крае.

У 63% покупателей Lada есть высшее образование, а среди характерных для них хобби исследование выделило чтение (13%), рыбалку (10%), спорт (9%) и путешествия (8%).

"По шкале функционального восприятия брендов у Lada особое положение. Если большинство топовых брендов находятся в золотой середине между функциональностью, безопасностью и технологичностью, то Lada четко ассоциируется с понятием "классический", - отмечается в исследовании.

Что касается причин покупки, то в 59% случаев покупатели Lada приобретали новую машину на замену уже имевшейся, при этом в 52% случаев прошлый автомобиль был этой же марки. Для 32% покупателей новая Lada - это первый автомобиль, а в 8% случаев покупка машины российской марки была в дополнение к уже имеющемуся транспортному средству.

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Как показало исследование "Ромир", российский автобренд является и самым доступным из топ-10 продаваемых в России: "для покупки автомобиля этой марки требуется самое низкое значение совокупного дохода на домохозяйство - около 119 тыс. рублей в месяц в августе 2024 года". По данным аналитического агентства "Автостат", бренд Lada является самым продаваемым по итогам 10 месяцев 2024 года. Продажи авто Lada в январе - октябре составили 377,9 тыс. единиц, что на 33,3% превышает показатель за аналогичный период 2023 года, сообщал ранее автопроизводитель.

"Ромир" проводит исследование процесса приобретения нового автомобиля дважды в год в формате глубинных интервью с покупателями, владеющими автомобилем 6-32 недели.