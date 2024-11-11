В России зарегистрировали новый бренд автомобилей Novo

В России может появиться новая автомобильная марка Novo. Соответствующий товарный знак по классу автомобилей зарегистрировала бывшая российская «дочка» Volkswagen, сменившая название на ООО «АГР» (AGR Automotive Group) после ухода немецкого концерна из страны. На заявку, поданную холдингом АГР, в которой содержится название бренда и фирменный логотип, обратил внимание телеграм-канал «Автопоток».

© Motor.ru

В настоящее время AGR владеет несколькими автомобильными заводами, покинутыми зарубежными компаниями: предприятием Volkswagen в Калужской области и площадками Hyundai и General Motors в Санкт-Петербурге. На заводе, который прежне назвался «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР), AGR выпускает модели Hyundai и Kia под собственным брендом Solaris — для этого используются оставшиеся после ухода корейских марок комплектующие.

Весной этого года холдинг подал заявку на регистрацию товарного знака Agron, который, как и Novo, проходит по классу автомобилей. В августе был перезапущен бывший калужский завод Volkswagen, причем до сих пор официально не сообщалось о том, какие автомобили там выпускают. Зато известно, что до конца года с конвейера сойдут 27 тысяч машин.

© ФИПС, Автопоток

По одной из версий, это будут перелицованные модели китайской Chery, которые будут продавать под другим названием. Вероятно, имя Novo зарегистрировано именно для этого проекта.

Что же касается владельцев автомобилей Volkswagen, то в АГР заверили, что без запчастей они не останутся. В компании подчеркнули, что готовы обеспечить потребности автовладельцев благодаря развитой сети дилерских центров и предприятий, отвечающих за поддержку клиентов.