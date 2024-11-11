Взять автомобиль в аренду без залога теперь реально

Число россиян, которые регулярно берут авто в аренду, растет. Однако сделать это бывает накладно для бюджета. Стандартная схема предполагает, что арендатор должен внести депозит или залог за автомобиль, а арендодатель может вычесть из него сумму в случае ДТП, штрафов и прочих условий. Авито Авто тестирует услугу по бронированию автомобиля без залога (депозита). При необходимости платформа возместит арендодателю сумму до 20 000 руб. за каждый арендованный автомобиль. Благодаря такой модели аренда авто станет доступнее для большего числа россиян.

Аренда без залога доступна для пользователей платформы Авито Авто в 29 регионах, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Ставропольский край, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Крым, Свердловскую, Курскую, Ростовскую, Новосибирскую области.

"В прошлом квартале спрос на аренду увеличился почти на четверть по сравнению с 2023 годом, но потенциал его гораздо больше, - отмечает руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто Илья Зарембо. - Одним из сдерживающих факторов его развития является необходимость внесения залога, сумма которого может достигать 250 тысяч рублей. Залог нужен, чтобы при необходимости покрывать затраты на оплату ремонта, штрафы за нарушение ПДД и какие-либо другие расходы согласно условиям договора аренды. Если таких событий не произошло, то залог возвращается, но это может занять до 30 дней. Такие условия для многих являются барьером при использовании сервиса аренды. Мы решили протестировать модель, которая позволит арендаторам избежать этих затрат. По нашим прогнозам, такой подход может стать серьезным драйвером рынка аренды автомобилей и повысить удобство для пользователей сервиса".

Популярность аренды авто в России растет, в том числе благодаря развитию внутреннего туризма. На Авито Авто сегодня доступно порядка 26 000 автомобилей в аренду. И возможность самостоятельно запланировать маршрут, посмотреть различные населенные пункты и достопримечательности на пути и делать остановки по собственному выбору привлекает многих, особенно в теплое время года: в аренде авто активный сезон длится с апреля по сентябрь, а его пик приходится на июль - в этот месяц больше всего бронируют автомобили. Также распространенной схемой является аренда автомобиля в городе, который является целью путешествия. В этом случае можно сократить время на дорогу за счет использования поездов и самолетов, сохранив при этом комфорт передвижения на автомобиле там, где это необходимо.

"Туристические поездки на автомобиле набирают популярность в нашей стране, - считает руководитель подразделения "Туризм" Банка ДОМ.РФ Анна Маликова. - Согласно нашим исследованиям, более 30 процентов россиян называют автотуризм наиболее предпочтительным видом отдыха. При этом многие предпочитают брать автомобиль в аренду в пункте назначения, чтобы лучше познакомиться с достопримечательностями региона, в который приехали. Развитие сервисов аренды автомобилей, в том числе отмена практики обязательного внесения депозита, существенно поддержит развитие внутреннего туризма".