Kia грозит премьерой нового дешевого кроссовера Syros

Компания Kia вслед за первыми тизерами новинки обнародовала её имя: субкомпактный "паркетник" назвали Syros. Дебют автомобиля может состояться в течение нескольких недель, а выход на рынок произойдет в начале 2025 года.

Новую модель изначально хотели назвать Clavis, но буква C является начальной в именах Carens и Carnival, которые представляют сегмент минивэнов. В связи с этим было решено отталкиваться от литеры S, на которую начинаются названия кроссоверов - Sonet и Seltos.

Вместе с этим объяснения было опубликовано и новое тизерное изображение, на котором Kia Syros показан спереди: как и предполагалось, оптика кроссовера выполнена в стиле старших моделей, включая новый Sportage.

В прошлый раз компания заявила, что несмотря на длину автомобиля до четырёх метров, Syros будет иметь просторный и высокий салон. Также заявлено, что кроме версий с ДВС, Syros получит электрическую трансмиссию.