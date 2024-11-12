Эксперт протестировал зимние шины Gislaved из России

Шведские шины Gislaved запомнились российским водителям прежде всего зимними моделями. Например, Nord Frost 5, которую было совершенно невозможно укатать или заставить терять шипы. А сегодня в России производят и продают четыре зимние линейки Gislaved для легковых автомобилей, и две из них есть только у нас. И не стоит думать, что это какие-то упрощенные версии. Всё ровно наоборот…

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Марка Gislaved, названная по шведскому городу Йиславед, где братья Гислоу основали своё резиновое производство, существует с 1893 года — ей почти столько же лет, сколько и автомобилю. Да, первые автомобильные шины предприятие выпустило только в 1905 году, но это тоже как-никак почти 120 лет опыта! Кстати, уже в 1927 году Gislaved стала конвейерным поставщиком шин для Volvo. В начале 1990-х компания вошла в состав немецкого концерна Continental AG и сегодня фактически представляет собой региональный бренд… впрочем, это бренд для Западной Европы и Скандинавии.

© Motor.ru

А какие отношения у Gislaved с Россией? В нашей стране эта марка тоже существовала в рамках концерна Continental. На его калужском заводе выпускали продукцию трёх брендов: премиум-сегмент представляли шины Continental, за моделями Gislaved закрепили средний ценовой сегмент, а за бюджетную нишу отвечала словацкая марка Matador.

Уход Continental AG из России смешал бизнесу все карты, но производство не прекратилось. Сейчас бывшие активы немецкого концерна объединены еще с несколькими предприятиями «под зонтиком» нового российского шинного гиганта Cordiant. Уточним: бренд Cordiant давно и хорошо известен, а новый здесь именно его статус огромного шинного конгломерата: теперь это группа предприятий с заводами в четырех регионах России с суммарной производственной мощностью 15 миллионов шин в год.

© Вячеслав Крылов

Gislaved — единственная марка концерна Continental AG, на которую новые владельцы калужского завода сохранили права. И теперь к исходным моделям Gislaved (это шипованная Nord Frost 200 и фрикционная Soft Frost 200, а также шипованная Nord Frost Van 2 для малого коммерческого транспорта) присоединились ещё две. Это Gislaved IceControl (шипованные) и Gislaved ArcticControl (без шипов). Возможно, вы уже догадались, что речь идет об адаптированных моделях Continental: IceContact 2 и VikingContact 7.

© Вячеслав Крылов

Впрочем, сама марка Gislaved не была в концерне Continental какой-нибудь «второй линейкой» и не донашивала за старшим премиум-брендом модели предыдущих сезонов. Скорее, за шведским производителем (который на самом деле давно не базируется в Швеции) закрепилась репутация эксперта по зимней резине. Впрочем, связь инженерных изысканий в рамках концерна есть: пусть Nord Frost 200 и Soft Frost 200 — самостоятельные разработки Gislaved, обе марки обратились к асимметричному рисунку протектора на зимних шинах примерно в одно время.

© Motor.ru

Нам случалось водить тестовые машины на шипованных Nord Frost 200 в городских условиях, и самое заметное их отличие — низкий уровень шума. В салоне нет типичного «журчания», звука цоканья металла по асфальту. Дело в том, что шипов в Nord Frost 200 сравнительно немного — по 130 на шину (у дорожной резины этот параметр может превышать 250!). Получается своего рода компромисс между шипованной и фрикционной шиной, и такое решение хорошо подходит для езды по северным (в европейском понимании) городам вроде Москвы и Санкт-Петербурга.

Второе заметное свойство — это высокая устойчивость на прямой. Хотя в рисунке шашек полностью отсутствует любой намек на продольные ребра, которые в последние годы стали стандартом для летних шин, Nord Frost 200 хорошо держит траекторию.

© Анна Бойко/LAV Racing

Шипы на асимметричном протекторе расположены как бы хаотически. Это сделано для того, чтобы ни один шип не ехал по одной траектории с соседями. Кроме того, с 2023 года применяется новый шип, поперечное сечение которого напоминает треугольник Рёло: это три грани зацепления, которые закруглены для повышения износостойкости. В центре шипа расположена твердосплавная вставка. Всё это повышает сцепление на скользкой дороге при торможении, разгоне и во время поворотов, а резервуары для ледяной крошки вокруг шипов отводят измельчённый лёд от наконечника шипа — это важно при торможении.

© Анна Бойко/LAV Racing

Резиновую смесь Nord Frost 200 модернизировали в ходе жизненного цикла. Но значение проктектора, пожалуй даже важнее. В Nord Frost 200 применены все технические решения, которые есть на современных зимних шинах. Из того, что сразу заметно: дополнительный рельеф по краям протектора поможет в глубоком снегу — он будто пытается заползти на боковину, как на МТ-шинах.

Рассмотреть тонкие и глубокие 3D-ламели куда сложнее. Такие прорези используются сразу с несколькими целями. Изломанный рельеф ламелей увеличивает периметр и глубину — то есть количество воды, которую протектор способен отвести из пятна контакта. Кроме того, ламели создают множество кромок зацепления. И наконец, при деформации шины 3D-ламели способны блокировать движение друг друга. То есть испещренная (казалось бы) тонкими разрезами шина под нагрузкой не деформируется сверх заложенной нормы.

© Анна Бойко/LAV Racing

Nord Frost 200 производится в 43 типоразмерах от 14 до 19 дюймов, включая типично «кроссоверные». Примерно то же число типоразмеров предлагает нешипованная Soft Frost 200, правда со смещением в сторону больших размеров (например, три варианта на 19 дюймов против одного у Nord Frost 200).

© LAV Racing

Как известно, нешипованные шины в Европе делятся на два типа: так называемые центральноевропейские и скандинавские. Для российских дорожных условий можем рекомендовать только второй тип — и только его относим к полноценным зимним шинам. Если взглянуть на Soft Frost 200, мы обнаружим всё тот же асимметричный рисунок, такие же крупные шашки протектора и аналогичное множество тонких 3D-ламелей. Но при этом заметна одна продольная канавка и множество угловых. Такой рисунок будет эффективным на мокром асфальте — а такое покрытие типично для зимних городов.

© Motor.ru

Как и раньше, мы не участвуем в спорах «шипы или липучка» (да и термин «липучка» не признаем), поскольку нет лучшего или худшего решения — есть только более или менее подходящее к конкретным условиям. Впрочем, концептуально к «худшим решениям» мы можем отнести два: 1) докатывать зимние шины до индикаторов износа и 2) ездить на фрикционных зимних шинах круглый год. А вот любые другие осознанные решения, продиктованные логикой и заботой о безопасности, как правило, оказываются удачными.