Мы привыкли, что номера на машинах в России белые, однако иногда у авто встречаются красные госзнаки. Что означают красные автомобильные номера и кто с ними ездит, разбираемся в материале.

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Что означают красные номера на машине

Красные номера означают, что авто, на которых они установлены, принадлежат иностранным представительствам, пришедшим аккредитацию в МИД России.

Такими машинами пользуются сотрудники:

дипломатических ведомств;

консульств;

международных компаний и их представительств.

Авто иностранцев, представляющих интересы своих государств в России, имеют особый статус: их машины нельзя обыскивать и арестовывать. Да и в целом ГИБДД редко останавливает автомобили с красными госномерами.

Какие преимущества дают красные номера на дороге

Помимо того, что полиция не вправе обыскивать и арестовывать авто с красным госномером, у машин есть и другие привилегии. Так, на стоянке со знаком 6.4 для автомобилей предусмотрены специальные парковочные места. Узнать эти места можно по знаку 8.9.3 – белый автомобиль на красном фоне.

Если авто с красным госномером сопровождается сотрудниками ГИБДД, другие водители обязаны уступить ему дорогу.

Кроме того, двигаясь в сопровождении полицейских, автомобиль дипкорпуса может:

не придерживаться максимально допустимой скорости;

не останавливаться на перекрестках;

выполнять маневры, допустимые для кортежа, направляющегося на официальную встречу высокого уровня.

Во всех остальных случаях авто с красными номерами должны соблюдать ПДД и нормы российского законодательства. За нарушения предусмотрена оплата штрафов ГИБДД. Только постановления вручаются не лично, а через МИД России.

Если водитель авто, принадлежащего консульству или дипмиссии, спровоцирует ДТП, он точно так же будет нести ответственность и возмещать ущерб пострадавшим.

Чем красные номера отличаются от стандартных

Российские госзнаки имеют единый формат: сначала идет буква, затем – три цифры и еще две буквы, а после следует изображение флага, код региона и аббревиатура RUS. Все символы имеют черный цвет, а табличка белая.

Красные номера на машине также состоят из букв и цифр, но только наносят их белым цветом. Если комбинация из букв и цифр нанесена черным цветом на красный фон, значит это украинские транзитные номера.

Согласно ГОСТу Р 50577-2018, красные номера бывают двух типов:

Тип 9. Выдается легковым машинам глав дипломатических ведомств. Формат госномера – 222 XX 0 55.

Тип 10. Выдается автомобилям других специалистов дипломатических и консульских ведомств, международных компаний. Формат госномера – 222 X 000 55.

Символы располагаются на одной строке.

Еще одно отличие красного госномера автомобиля от обычного – невозможность проверить авто по базе ГИБДД перед покупкой. Пробить машину можно только по вин-номеру.

Расшифровка красных номеров

Каждый символ на красных автомобильных номерах имеет свое значение:

0 или 000 – номер госзнака.222 – код иностранного государства или международной организации. На российской территории существуют авто дипломатических представительств более 150 стран, каждой из которых присвоен свой цифровой код, например, 001 – это Великобритания, 077 – Республика Конго. Организациям присвоены числа с 499 до 555. Так, представителям ЕС присвоен код 499, лицам Евразийской комиссии – 555, почетным дипломатам – 900. Весь перечень цифровых кодов содержится в Приложении №2 к приказу МВД России №766 от 5 октября 2017 года.55 – код субъекта РФ, выдавшего госномер. Он идентичен кодам, размещаемым на российских госзнаках. Полный список цифровых обозначений размещен в Приложении №1 к приказу МВД России №766 от 5 октября 2017 года.Х – статус сотрудника, отвечающего за автомобиль: CD – глава посольства, D – сотрудник дипломатического представительства, консульства, международной компании, владелец дипломатической или консульской карточки, а Т – другие специалисты.

То есть по номеру можно понять, какую страну и в каком регионе представляет специалист.

Можно ли получить красные номера

Красный госномер автомобиля недоступен для обычных граждан без специального статуса, получить его не получится. Если собственник авто самовольно установит подделку, последует наказание. Принадлежность авто к дипкорпусу полицейский легко определит по базе данных номеров автомобилей.

Штраф за использование красных номеров

Штраф за установку поддельных красных госномеров на машине назначают по ч. 3 ст. 12.2 КоАП:

для граждан – 2 500 рублей;для должностных лиц – от 15 тыс. до 25 тыс. рублей;для юридических лиц – от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

За управление авто с подложными красным госномером предусмотрено лишение прав на срок от полугода до 12 месяцев (ч. 4 ст. 12.2 КоАП).

Порядок выдачи красных номеров в России

Красный госномер авто выдается в специальном отделении ГИБДД, которое обслуживает дипломатические и консульские автомобили.

Для получения необходимы следующие документы:

гражданский паспорт;

дипломатическая, консульская или служебная карточка (удостоверение), выданная МИД РФ;

доверенность (с заверенным переводом на русский язык, если она составлена на иностранном языке);

ПТС и СТС (если есть);документ о праве собственности на авто (таможенный документ, договор купли-продажи или дарения);

полис ОСАГО;

госзнаки (если есть);квитанция об оплате госпошлины.

Документы подаются регистрационное окно МРЭО. Если все будет в порядке, номера выдадут в этот же день.

Что означают красные госномера в других странах

Мы выяснили, что означают красные номера в России, теперь разберемся, что означают красные госномера в других странах.

В Бельгии красный цвет считается стандартным для госномеров. В Болгарии и Дании авто с красными номерами обслуживают аэропорты, в Греции используются в такси. В Венгрии красным цветом табличек обозначают авто с маленькой скоростью, в Бразилии – общественный транспорт, в Турции – правительственные авто и машины работников местных администраций.

В Армении, Казахстане, Монголии и Беларуси красные таблички вешают на автомобили иностранных представительств, как и в РФ. При этом в Беларуси на авто с красным номером могут ездить высокопоставленные сотрудники МВД РБ.

В Америке значение красных табличек зависит от штата. Так, в Пенсильвании их используют экстренные службы, а в Огайо – водители, которых ранее привлекали к ответственности за нетрезвую езду.

Как видите, в разных странах красные номера используют с одной целью – выделить определенный вид транспорта из общего потока машин.

Часто задаваемые вопросы

Кто ездит на машинах с красными номерами?

Машины с красными госзнаками встречаются чаще всего в мегаполисах. Такие авто используют иностранные представительства, аккредитованные в Министерстве иностранных дел РФ.

Какие преимущества дают красные номера?

Обычным водителям красные госномера не дают преимуществ. За незаконную установку и использование грозит штраф и изъятие водительского удостоверения на срок до одного года.

Что дают красные номера?

По красному госзнаку можно определить статус сотрудника дипломатической миссии, консульства или международной организации, а также страну, которую он представляет, и регион, в котором получил госномера.

Можно ли останавливать машины с красными номерами?

Если авто с красным госномером нарушает ПДД, инспектор ГИБДД вправе остановить машину и назначить штраф. Льгот и освобождения от наказания для владельцев автомобилей с красными госзнаками не предусмотрено.