Законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги» рекомендовали принять в первом чтении

Комитет Госдумы одобрил законопроект об оформлении ДТП через «Госуслуги». Его рекомендовано принять в первом чтении.

Если он будет одобрен, водитель получит право оформить ДТП по европротоколу при наличии полиса ОСАГО через единый портал госуслуг.

Сейчас у водителей уже есть несколько мобильных приложений для оформления аварий на дороге, и законодатели пытаются их оптимизировать, чтобы не возникало путаницы, поясняет член совета директоров группы содействия «Дельта» Глеб Виленский:

Глеб Виленский член совета директоров группы содействия «Дельта» «Дублирование функций приложения есть уже сейчас. Сейчас есть три приложения, через которые можно заявить о ДТП: это просто мобильное приложение «Госуслуги», приложение «Госуслуги авто» и «Помощник ОСАГО» — это последнее приложение Центрального банка. Их функциональность очень близка, соответственно пользователь может выбрать то, что ему ближе к сердцу. И плюс к этому прямо сейчас мы наблюдаем явление и ввод в эксплуатацию мобильных приложений страховых компаний в новых редакциях, в которых этот функционал тоже уже реализуется. Сама по себе идея, что пользователь может выбрать программу, которая ему удобнее, мне нравится. Кто-то захочет поставить мобильное приложение своей страховой компании и ему неудобно будет работать с «Госуслугами», а кто-то, наоборот, часто обращается на «Госуслуги» и ради эфемерного одного страхового случая раз в несколько лет не захочет устанавливать и, главное, разбираться с мобильным приложением. В любом случае все эти приложения будут обращаться к одним и тем же источникам данных, которые находятся либо в Центральном банке, либо в единой справочной системе «Госуслуг», либо в страховых компаниях. Но, конечно, путаница будет, и она связана с тем, что мы очень редко попадаем в ДТП, кроме профессионалов. И когда человек раз в несколько лет попадет в аварию, ему нужно будет с нуля вдруг теперь разобраться и понять, каким приложением воспользоваться, и все это нужно будет делать в ситуации стресса после ДТП. Конечно, это упростит жизнь, но не слишком сильно».

Как ожидают авторы законопроекта, поправки об оформлении ДТП через «Госуслуги» станут последним этапом перевода бумажной волокиты в «цифру». Законопроект в первом чтении рассмотрят на следующей неделе.