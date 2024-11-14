Юрист объяснил, что делать, если страховка не покрыла ущерб в ДТП

Не хватило денег на покрытие ущерба после ДТП, выплаченных страховщиком по Европротоколу? Можно взыскать нехватку с виновника аварии. Причем уже без вычета износа. Об этом сообщил юрист Илья Афанасьев, разбирая такое дело и сославшись на решение Верховного суда. А ранее Конституционный суд принял такое решение, и потом Верховный суд пошел по этой стезе. В общем, пострадавшие в ДТП без возмещения ущерба не останутся.

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Итак, напомним, какие способы возмещения ущерба на дороге существуют. Самый простой - разойтись на месте. Посмотрели на повреждения - серьезных нет. Виновник отсчитал наличку или перевел деньги с банковского счета - не важно. Разошлись. Только не забудьте обменяться расписками, что претензий друг к другу никто не имеет. Второй вариант, чтобы не ждать ГИБДД, оформить Европротокол. Это можно сделать двумя способами. Просто оформить бланк извещения о ДТП на бумаге на месте происшествия. Эти бланки выдаются страховщиками при покупке полиса.

Либо оформить электронное извещение через электронные приложения. С фотофиксацией места аварии, пострадавших машин и их повреждений. В первом случае страховая компания возместит ущерб в пределах 100 тыс. рублей. Во втором случае - в пределах 400 тыс.

Страховщик не может выплатить больше, поскольку ограничен законом. Но это не лишает пострадавшего права взыскать недоимку с виновника ДТП

Но до сих пор считалось, что раз страховщик заплатил за ущерб по Европротоколу, пусть и бумажному, пусть и в пределах 100 тысяч рублей, то дело исчерпано. Но это не так. Именно об этом напоминает Илья Афанасьев. Хотя ранее действительно было так. В 2015 году Пленум Верховного суда давал разъяснения, что выплата страхового возмещения в порядке Европротокола прекращает обязательство и страховщика, и причинителя вреда по конкретному страховому случаю. Это было подтверждено в 2017 году.

Однако в 2022 году Верховный суд изменил свое мнение после соответствующего решения Конституционного суда. Конституционный суд пояснил, что страховое и деликтное обязательства имеют разную природу и назначение. В связи с этим при оформлении документов о ДТП без участия сотрудников полиции ограничивается только максимально возможный размер страхового возмещения, право же потерпевшего на получение от причинителя вреда разницы между фактическим ущербом и произведенной страховщиком страховой выплатой сохраняется. Иной подход повлек бы ничем не оправданное ограничение права потерпевшего на полное возмещение убытков, гарантированного гражданским законодательством.

Грубо говоря: страховщик не может выплатить больше, поскольку ограничен рамками закона. Но это не лишает пострадавшего права взыскать недостаток с виновника происшествия. Причем, заметим, без всех этих расчетов износа транспортного средства. Именно поэтому, по словам Ильи Афанасьева, на дороге надо заполнять бумажное извещение. Электронное может пропасть из-за сбоя в системе, недоступности интернета. А бумажное - у вас на руках. И если что, оно прикладывается к заявлению в суд.

Как пояснил юрист Кирилл Муратов, в век стремительного развития информационных технологий, где практически у каждого с собой есть устройства, позволяющие быстро зайти в интернет, мессенджеры, соцсети, разные новостные ресурсы и т.д., созданы условия для получения различных услуг с использованием авторизированных учетных записей пользователей различных государственных и муниципальных информационных ресурсов (сервисов).

В случае с оформлением в рамках ДТП Европротокола с использованием таких сервисов имеются и плюсы, и минусы.

Плюсы. Это, безусловно, упрощает и ускоряет процесс оформления ДТП, происходят необходимая фиксация, закрепление геолокации, подтверждение вторым участником через его учетную запись. Не надо искать бланки Европротоколов, ручки, удобное место для заполнения Европротокола. Передача всех данных в страховую компанию моментальная. И конечно, повышение предела суммы выплаты (со 100 тысяч до 400 тысяч).

Минусы. Один из участников аварии или даже оба не имеют возможности на месте зайти на соответствующие ресурсы в силу миллиона разных причин, и, как следствие, возникает необходимость поиска бланков Европротокола для каждого участника, ручки и т.д.

При этом и первый, и второй вариант не всегда дают гарантию правильного проведения всех процедур. В первом случае может возникнуть, к примеру, технический сбой на любом из этапов оформления ДТП и получении сведений о ДТП страховой компанией. Во втором случае некорректное заполнение бланков, некорректные сведения (сведения о водителе, страховом полисе и т.д.). В этой связи юрист рекомендует оформлять Европротокол и в бумажном, и в электронном виде, поскольку в случае спора (со страховой компанией или с виновником ДТП) будет больше сведений и данных для разрешения возникшей ситуации.

Кстати

Профильный комитет Госдумы поддержал поправки в закон об ОСАГО, которые обяжут страховщиков на своих собственных сайтах размещать информацию об электронном оформлении Европротокола, подаче заявления о ДТП в электронном виде и прочем. Хотя сейчас и так многие страховщики такими ресурсами обзаводятся. Вопрос только в том, как они будут взаимодействовать с Госуслугами. Ведь для оформления электронного заявления о ДТП требуется подпись обоих участников. И осуществляется она именно через поратл Госуслуг. Но это будет ясно, когда такие системы страховщиков начнут полноценно работать