Все больше таксистов уходят работать в "серую" зону

Высокие комиссии агрегаторов, требования нового закона о такси заставляют все больше таксистов работать нелегально, через чаты в мессенджерах и группы в соцсетях. Но чем рискуют пассажиры, вызывая машину с черного рынка? Корреспонденты "РГ" в разных городах проехали на нелегальном такси, чтобы узнать, как работает теневая схема.

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Так, в Крыму только в Telegram можно найти минимум десять чатов заказа машин в обход работающих вбелую агрегаторов такси. Почти все чаты позиционируют себя как "народное такси", "антитакси", "биржа заказов поездок" или как-то еще, лишь один использовал название официального такси. В одном из таких чатов заказал машину собкор "РГ". Для поездки достаточно было указать, откуда и куда ехать, оставить телефон. По адресу готов был выехать Volkswagen Passat. Стоимость поездки 200 рублей, что на 100 рублей меньше, чем у такси, работающих вбелую.

Минут через 15 приехал видавший виды автомобиль. На вопрос, почему не работает с официальными перевозчиками, водитель признался, что не хочет заморачиваться с выполнением требований закона о такси. Для этого ему надо зарегистрироваться самозанятым, платить страховку, проходить ежедневные медосмотры перед рейсом, но самое главное - работать придется с агрегатором и отчислять ему комиссию, а это 20-30 процентов от заказа. Да и машине его уже 19 лет, рискует не пройти техосмотр. В общем, как резюмировал таксист, "невыгодно ему".

В регионах действуют уже сотни групп и чатов таксистов-нелегалов. Тысячи пассажиров активно ими пользуются

Напомним, закон о такси вышел чуть больше года назад, и его задача состояла в том, чтобы навести порядок на рынке такси, и прежде всего, создать гарантии безопасности для пассажиров. Для этого и был введен перечень строгих правил для таксистов: они должны состоять в реестре перевозчиков, ездить на технически исправных машинах, выезжать в рейс здоровыми и т. д.

"В самом деле, мы должны быть уверены, что на заказ приедет не какая-нибудь развалюха, а нормальная машина, ну а в случае ДТП, не дай бог, пассажир получит компенсацию", - говорит жительница Екатеринбурга Кристина.

При этом она призналась, что, на сколько бы дешевле ни просили за поездку нелегалы, никогда не согласится с ними ехать. Еще сидит, по ее словам, в памяти дикий рынок 90-х, когда не было никакой гарантии, что доедешь до места. Сегодня все-таки при вызове официального такси фиксируются данные и водителя, и пассажира. Между тем в регионах действуют уже сотни групп и чатов таксистов-нелегалов. Причем отдельные в Екатеринбурге, например, насчитывают до трех тысяч пользователей. А популярная в Ярославле группа в Telegram "Едем-Ярославль" и вовсе объединяет больше пяти тысяч пассажиров.

Распространены группы нелегалов в Петербурге, Волгограде, Петрозаводске, Архангельске и других городах.

Для пассажиров, конечно, основной аргумент при вызове "серого" такси - цена. Как рассказала "РГ" жительница Ярославля Мария, когда она вызывает машину по работающему вбелую приложению "Максим", алгоритм его действует так, что заказ не срабатывает до тех пор, пока клиент не выберет повышенный тариф. Примерно так же действует и "Яндекс", у которого цены изначально сами по себе очень высокие.

"В группе нелегалов разница в цене поездки с официальным такси составляет 150-200 рублей, а бывает даже больше", - рассказывает Мария.

На вопрос, не страшно ли ехать с нелегалом, она говорит, что цена для нее важнее. Ведь такси за год подорожало чуть ли не в два раза, а общественным транспортом ездить на работу - сплошное мучение.

Между тем представитель Общественного совета по развитию такси в Волгоградской области Максим Лепихин предупреждает: использование чатов нелегальных таксистов грозит пассажирам тем, что однажды они могут и не доехать до точки назначения. Никто ничего не возместит им в случае ДТП, никто не может гарантировать их безопасность. Это все равно что рисковать сесть в попутку на улице. Пассажир отваживается ехать на машине, которая, скорее всего, не прошла техосмотр, а за рулем водитель, от которого не знаешь, чего ждать.

Между тем

Как выяснил корреспондент "РГ" в Мурманске, цены в телеграм-группах нелегальных такси в городе даже выше, чем у агрегаторов. Например, за поездку из Мурманска в Североморск в одной из таких групп запросили 2000 рублей, тогда как при заказе такси, работающего вбелую, она обойдется примерно в 1200-1300 рублей. В Архангельске за поездку от мэрии до аэропорта Талаги бот запросил "около 710 рублей". Зато в обычной службе такси за нее просят 450 рублей.

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Почему таксисты уходят в нелегалы

Что заставляет водителей работать вчерную? И какие гарантии дает пассажирам закон о такси? Эти вопросы "РГ" адресовала вице-президенту Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, общественному эксперту по развитию такси Владимиру Герасименко.

В чем, на ваш взгляд, главная причина перехода в "серую" зону?

Владимир Герасименко: Сегодня на рынке такси доминирующее положение заняли агрегаторы, и они жестко диктуют правила игры. Водители почти треть от суммы заказов вынуждены отчислять им. Не имея ничего, кроме цифровой платформы, агрегатор может устанавливать любые тарифы. Более того, ему выгодно, чтобы цена поездки была выше. Сами таксисты говорят, что, например, в сильный снегопад алгоритм платформы срабатывает таким образом, что заказ не передается сразу свободным автомобилям. Искусственно формируется повышенный спрос, что мгновенно разгоняет стоимость поездки в два-три раза. И только тогда агрегатор начинает распределять заказы водителям. Кроме того, агрегатор без объяснения причин может понизить рейтинг водителя или вообще отключить от приложения, по сути лишив его заработка. В результате таксисты вынуждены уходить в "серую" зону.

Чтобы такого не было, год назад в Казахстане приняли специальный свод правил для агрегаторов. Там при участии государства привлекается независимая аудиторская компания, и она проверяет, насколько конкурентные и честные тарифы на услуги такси формируют агрегаторы. Там, например, действует жесткое правило: когда тариф в непогоду или из-за ситуации на дороге вынужденно поднимается в два раза, то с увеличившейся суммы сверх тарифа агрегатор не имеет права взимать комиссию. Эти деньги идут водителю. А на тарифы с увеличением в три раза там и вовсе введено ограничение: таких поездок не должно быть больше 5% за три месяца. Выигрывают в итоге и таксисты, и пассажиры. У нас же пока на рынке перевозок главный - это агрегатор, он диктует условия.

Нередко упрекают новый закон о такси, который тоже якобы вынуждает работать вчерную. Это так?

Владимир Герасименко: Закон, напротив, создает все условия для легализации такси. Он включает в цепочку перевозчиков самозанятых водителей, определяет четкие уровни ответственности за ущерб жизни и здоровью пассажиров. За год действия закона число нелегалов с 95% снизилось до 75. Получить разрешение на перевозки стало проще, да и обходится это бесплатно. Нужно, чтобы автомобиль был технически исправен, чтобы у водителя не было судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления. Подаешь документы, тебя и твою машину вносят в реестр перевозчиков - и можешь работать. И обязательный медосмотр перед рейсом сегодня можно проходить с использованием телемедицинских технологий. Сейчас такие роботизированные медкомплексы установлены уже на многих автозаправках центральной части страны. Дышишь в трубочку на состояние опьянения, измеряешь давление, проходишь тест и, если все в порядке, можешь отправляться в рейс.

Да, в какой-то мере осложняет то, что по закону нужно платить страховку ОСГОП (обязательное страхование ответственности перевозчика перед пассажирами) и специальный ОСАГО для такси, цена которого доходит до 70 тысяч рублей. Но ведь мы должны задумываться и о гарантиях для пассажиров. Страховка введена именно с этой целью. Полис ОСАГО для такси и ОСГОП для перевозчика гарантируют, что в случае ДТП пассажир может получить компенсацию ущерба жизни и здоровью больше двух миллионов рублей. Кроме того, сейчас оформлять страховку можно и на короткий период - от одного дня до трех месяцев. Это важно для тех, кто в такси выходит только подработать.

На ваш взгляд, "серая" зона такси будет расширяться и дальше?

Владимир Герасименко: Я уверен, что нет. Нелегалы будут работать в очень узкой нише. Дело в том, что, когда мы вызываем такси, нам нужно, чтобы машина пришла быстро, а это можно сделать только с помощью цифровых платформ. Они в доли секунды определяют, какие машины находятся рядом. Чаты нелегалов в большей степени рассчитаны на тех, кто готов ждать 30-40 минут и в основном на попутчиков. К тому же подавляющее большинство пассажиров все-таки предпочитают безопасность в поездке, а это очень весомый аргумент. Ну и, наконец, думаю, что нам удастся изменить правила игры, чтобы агрегаторы начали работать с учетом интересов таксистов и пассажиров.