Большой тест-драйв обновленного Jaecoo J7 с полным приводом

Quto.ru нашёл все плюсы и минусы обновлённого Jaecoo J7. Российская премьера кроссовера Jaecoo J7 состоялась осенью 2023 года. Несмотря на то, что с момента дебюта времени прошло не так много, модель уже успела войти в топ по продажам, так что китайцы приняли решение предложить рестайлинговую версию, которая была доработана с учётом пожеланий клиентов. К слову, сам производитель отмечает, что о полноценном обновлении речи пока нет, а все изменения внесены в результате смены модельного года. Кроме того, появилась новая топовая версия Supreme-V с «умным» полным приводом Torque Vectoring — именно она оказалась на тесте Quto.ru.

© Quto.ru

Новинка

Внешне автомобиль никак не отличается от дорестайлинговой версии. Машину можно узнать по массивной решётке радиатора с вертикальными ламелями, трёхэтажной оптике с крупными секциями в бамперах и светодиодным ДХО с оригинальным «пиксельным» рисунком.

Сохранились и выдвижные дверные ручки, которые многие россияне уже поспешили назвать спорным решением. Впрочем, официальные представители бренда развеяли все сомнения: первую зиму машины пережили успешно, ручки с электроприводом не примерзали и жалоб на них не было. Как и к коррозии, ведь кузова J7 оцинкованы полностью, включая крышу.

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

Солидный интерьер

В салоне рестайлингового кроссовера изменений также немного. Выглядит он по-прежнему дорого благодаря качественным материалам отделки: здесь используются тактильно приятные мягкий пластик, тканевые вставки и экокожа, да и к качеству сборки претензий нет, всё ровное и аккуратное.

Основным визуальным отличием стало появление чёрного потолка вместо светлого. В компании объяснили, что запрос именно на такой дизайн высокий, так как выглядит это более солидно. Так что производитель пошёл клиентам навстречу, причём теперь такая отделка абсолютно на всех J7, а добавить света можно разве что через панорамную крышу, которая появляется на самых дорогих версиях.

Физических кнопок — минимум, они все уместились рядом с шайбой переключения ездовых режимов. На блоке можно найти подогревы передних сидений, стёкол, «аварийку» и клавишу выключения мультимедиа.

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

На пару сумок больше

В ходе рестайлинга инженеры специально для России доработали багажное отделение. За счёт отказа от крутой компоновки с возможностью трансформации и разделения отсека по вертикали или горизонтали удалось сделать кожухи колёсных арок более компактными. Тем самым увеличив объём отсека на 50 литров, до 584 литров на машинах с передним приводом и всего до 500 — на полноприводных.

© Jaecoo

© Jaecoo

Дефорсаж

Если ранее автомобиль предлагался россиянам с единственной 1,6-литровой «турбочетвёркой» на 186 сил (именно таким мотором оснащался кроссовер во время теста), то теперь моторная гамма расширена за счёт появления его дефорсированной до 150 л. с. версии. Сделано это также по запросу россиян — скромная отдача позволяет экономить на транспортном налоге.

Крутящий момент в обоих случаях одинаковый и равен 275 Нм, а в связке с двигателем работает безальтернативный 7-ступенчатый «робот».

Едет паркетник очень бодро и предсказуемо, разве что на светофорах появляется традиционная китайская задумчивость: трансмиссии нужно секунду-другую подумать. Зато после трогания с места он вполне уверенно держится потоке и в городе, и на загородных шоссе.

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

Очень полный привод

Российским покупателям кроссовер теперь предлагают с тремя вариантами привода — и это стало едва ли не самой крупной доработкой. Самые доступные модификации остались переднеприводными, в середине линейки разместились полноприводные машины с традиционной для паркетников муфтой подключения задних колёс. А вот самая дорогая версия Supreme-V обзавелась ранее доступной только флагманскому J8 продвинутой технологией Torque Vectoring — здесь установлено сразу четыре муфты, по одной на каждом колесе!

Сама система достаточно сложная, в её работе задействован едва ли не десяток электронных блоков управления и датчиков. Если сказать максимально просто, то электроника постоянно отслеживает крутящий момент на каждом из колёс в реальном времени и передаёт его туда, где он больше нужен прямо сейчас.

При езде по асфальту технология заметно улучшает управляемость, ещё и помогает экономить топливо. На скорости задействуются две кулачковые муфты, полностью отключающие карданный вал от трансмиссии. Контроль тяги включается в поворотах, позволяя проходить их чуть быстрее и азартнее, чем на более простых исполнениях этого Jaecoo. Колёса подключаются настолько мягко, что весь процесс проходит абсолютно незаметно для экипажа.

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

Но всё же отличия от стандартного 4х4 особенно заметны при езде по размытой грунтовке после дождя. Если в ряде ситуаций полноприводную машину может начинать стаскивать в сторону, то «очень полноприводная» продолжает уверенно грести в нужную водителю сторону. Хотя большинству автомобилистов достаточно и того, что можно без особых усилий припарковаться в сугробе и добраться до дачи весной. Особенно если включить один из внедорожных режимов, который меняет отклик педали газа, распределение крутящего момента, алгоритм переключения передач и отклик руля.

Вот только даже на таком «кроссовере повышенной проходимости» не стоит пытаться бороздить серьёзное бездорожье. Виноваты в этом скромный дорожный просвет (186 мм у полного привода, 196 мм у переднего), а также небольшой угол въезда — 21 градус. Корма чуть приподнята, а угол съезда равен 29 градусам. Это значит, что если какой-то особо рельефный участок дороги проехал перед, то зад точно ничем не зацепит.

© Jaecoo

© Jaecoo

Удобный тормоз

Ещё одной «фишкой» автомобиля стал электрогидравлический усилитель тормозов. Во время езды водитель может изменить отклик педали тормоза в настройках. По задумке, в итоге комфортно пользоваться педалью будет и тем, кто любит реакцию помягче, и тем, кто предпочитает замедляться более резко.

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

© Jaecoo

Технологии

Самым дорогим версиям после рестайлинга положена медиасистема с 14,8-дюймовым планшетом. Комплекс работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155, так что работает всё быстро, чётко и без зависаний, а графика — красивая и яркая.

Всё активнее китайцы начинают использовать российские решения. Если на Exeed VX предустановлены приложения от Яндекса, то на Jaecoo J7 — решения экосистемы VK. Машина получила сервисы «Музыка», «Видео», «Новости», «Мессенджер» и «Игры», причём в последние можно играть при помощи смартфона, либо подключить игровой джойстик.

Есть здесь и навигация с пробками. Внешне она напоминает сервис от Яндекса, но представители марки подчеркнули, что это не совсем так и приложение является совместной разработкой. Если и этого всего мало, можно подключить смартфон через протокол Apple CarPlay или Android Auto.

На цифровой приборке диагональю 10,25 дюймов появился новый режим — олдскульные классические циферблаты. И, как отметили в компании, сделано это по запросу россиян. Кроме того, на экран можно вывести навигацию, а подсказки дополнительно дублируются на проекционном дисплее.

Автомобиль обзавёлся также встроенным видеорегистратором с поддержкой карт памяти до 128 Гб, мониторингом слепых зон, проекционным дисплеем, тонировкой задних стёкол, а за список систем безопасности расширен за счёт коленной подушки водителя.

© Jaecoo

Цены

Самая дорогая версия Jaecoo J7 Supreme-V оценивается в 3 939 900 рублей. Умная система полного привода Torque Vectoring положительно сказалась на проходимости и ходовых качествах модели, видеорегистратор и фирменная телематика сделали машину комфортнее и практичнее, а большой монитор выглядит действительно солидно. Но стоит ли это доплаты в 190 000 рублей относительно прежнего топового варианта — решат только покупатели, рублём.

Тем более что багажник, хоть и стал чуть больше, но менее удобным, а чёрный потолок визуально уменьшает пространство. Да и ценители светлых интерьеров вряд ли оценят нововведение.

Впрочем, после рестайлинга появилась новая базовая 150-сильная модификация Active, которую можно купить за 2 889 900 рублей. Оснащение здесь попроще, но всё же по-китайски богатое: светодиодная оптика, бесключевой доступ, удалённый запуск двигателя, круиз-контроль, подогрев передних сидений, руля, лобового стекла и мультимедийка с 13,2-дюймовым тачскрином присутствуют.

В России и сама марка, и модель, достаточно молодые — российская премьера состоялась в сентябре 2023 года. Стартовал бренд очень удачно, так что рестайлинг, тем более в соответствии с пожеланиями клиентов, выглядит логично, как и появление более доступных вариантов исполнения. Вот только в процессе доработок паркетник лишился пары крутых опций, которые делали его единственным в сегменте.