Зимние шины: что нужно знать перед их покупкой

Разбираемся, какими должны быть сегодня безопасные и комфортные шины.Динамические характеристики современных автомобилей предъявляют повышенные требования и к шинам – единственному контакту между автомобилем и дорогой. Создать безопасную шину – задача не из простых. Это сложный продукт, в котором каждая составная часть играет свою важную роль. Разберем шинные технологии на примере инновационного завода Ikon Tyres. Современное высокоточное оборудование, автоматизация производства и контроль на всех этапах позволяют бренду создавать шины, которым водители начинают доверять безотчетно. Наследие Nokian Tyres Ikon Tyres – это новое имя шинного завода, построенного в России в 2005 концерном Nokian Tyres. Более двух десятилетий российский завод во Всеволожске производил и экспортировал в десятки стран мира шины под брендом Nokian, завоевавшие признание автолюбителей во всем мире. Сегодня предприятие работает под новым российским брендом Ikon Tyres и производит шины, которые по своим характеристикам ничем не отличаются от продукции Nokian. Сохранив все технологии, рецептуры и команду профессионалов, компания Ikon Tyres предлагает широкий модельный ряд шин для разных автомобилей и условий эксплуатации. Общие преимущества шин Ikon Tyres Высокое качество. Благодаря современным технологиям и контролю качества, шины Ikon Tyres отличаются надежностью и долговечностью. Безопасность. Отличные сцепные свойства, устойчивость на мокрой и скользкой дороге, эффективные тормозные характеристики делают шины Ikon Tyres хорошим выбором для водителей с разным опытом. Комфорт. Низкий уровень шума, плавный ход и отличная амортизация. Эффективность. Особые рисунки протекторов и составы резиновой смеси снижают расход топлива. Расширенная гарантия. Компания Ikon Tyres уверена в качестве своей продукции и кроме стандартной производственной гарантии, дает Расширенную гарантию – в случае повреждения шины владелец может рассчитывать на бесплатную замену или ремонт. Ikon Autograph Ice 9 и Ikon Autograph Ice 9 SUV – безопасность и комфорт Эти шипованные шины – инновационное решение для зимних дорог. Обе они оснащены двумя видами шипов, каждый из которых выполняет особую функцию. Одни шипы, расположенные по центру протектора, отвечают за надежное сцепление при торможении и разгоне, другие, по краям протектора, обеспечивают стабильность при поворотах и маневрировании. При этом Ikon Autograph Ice 9 и Ikon Autograph Ice 9 SUV отличаются акустическим комфортом. Секрет его кроется в специальном слое резиновой смеси под шипом, который эффективно гасит вибрации, и они не передаются в салон автомобиля. Прочная конструкция боковин обеспечивает долговечность шин и повышает их устойчивость к механическим повреждениям. Шины прекрасно подходят для поездок за город в любых зимних условиях. Это: Надежное сцепление на льду и снегу, отличная управляемость даже на сложных участках дороги Низкий уровень шума и вибраций, плавный ход Прочная конструкция и высококачественные износостойкие материалы Высокие характеристики шин подтверждены результатами испытаний на гладком льду Байкала, где, казалось бы, не за что цепляться: максимальная достигнутая скорость составила 298 км/ч, а средняя скорость при разгоне с 0 км/ч на дистанции 1 км – 119,205 км/ч. Ikon Autograph Snow 3 и Ikon Autograph Snow 3 SUV – экономичность и улучшенное сцепление Эти нешипованные шины, которые отлично подходят для зимних поездок по городу и путешествий по приличным дорогам, имеют ряд ключевых особенностей. Благодаря специальной резиновой смеси с добавлением мельчайших твердых частиц, шины обеспечивают надежное сцепление на снегу, льду и мокрой дороге. Также шины отличаются низким сопротивлением качению и позволяют снизить расход топлива. Секрет кроется в оптимизированном рисунке протектора. Элементы рисунка протектора модели Ikon Autograph Snow 3 SUV, получившие название «Снежные когти», дают дополнительное сцепление и повышают устойчивость автомобиля, позволяя также лучше справляться с бездорожьем Эти шины идеально подходят для активных водителей, ценящих безопасность и экономичность. Снижают риск аквапланирования Экономят топливо Обладают низким уровнем шума и вибраций Имеют длительный срок службы Ikon Autograph Ice LT3 – комфорт на бездорожье Зимнее бездорожье – это серьезное испытание для любого автомобиля. Снег, лед, грязь – все эти факторы значительно усложняют движение и требуют от шин особых характеристик, как у шипованных шин Ikon Autograph Ice LT3. Шипы из нержавеющей стали надежно цепляются за любое покрытие, уникальный состав резиновой смеси снижает сопротивление качению, а оптимизированный рисунок протектора обеспечивает плавный ход и низкий уровень шума Ikon Nordman и Ikon Character: новое имя – знакомое качество Российские автолюбители не одно десятилетие доверяют шинам линейки Nordman, которая теперь меняет название на Ikon Character. Вместе со сменой имени шины получили расширенный типоразмерный ряд. В этом сезоне на полках пока еще можно встретить шины под обоими названиями, в 2025 произойдет полная замена. Ikon Nordman (Character) Ice 8 и Ikon Nordman (Character) Ice 8 SUV – ставка на шипы Благодаря особой частой ошиповке шины обеспечивают надежное сцепление с ледяной поверхностью, а особое распределение шипов по всему пятну контакта обеспечивает равномерное давление и улучшает сцепление. Шипы изготовлены из высокопрочного материала и имеют большое количество острых кромок. В результате шипы служат на протяжении всего периода эксплуатации шины и не теряют свойств. Ламели шины имеют объемную форму и гарантируют точность управления и на скользкой дороге, и в рыхлом снегу. Ikon Nordman (Character) Ice 7 и Ikon Nordman (Character) Ice 7 SUV – шипы и острые кромки Благодаря износостойким шипам с большим количеством острых кромок шины обеспечивают отличное сцепление с любым зимним покрытием. Специальные воздушные амортизаторы, расположенные под шипами, поглощают вибрации, не пропуская их в салон автомобиля. Модель для кроссоверов так же имеет технологию «Медвежий коготь», а специальный выступ на шашке протектора улучшает сцепление шины с дорогой, предотвращая заносы. Ikon Character Snow 2 SUV – для мокрого льда Специальный рисунок протектора этих шин и особые резиновые смеси обеспечивают надежное сцепление даже на скользких поверхностях. Шашки протектора устойчивы к поперечным нагрузкам, что отражается на точности рулевого управления, а ламели-насосы быстро отводят воду из пятна контакта шины, снижая риск аквапланирования. Выводы Шины Ikon Tyres, независимо от модели, – это отличный выбор для тех, кто ищет надежные и безопасные зимние шины. Благодаря инновационным технологиям и высокому качеству, они обеспечивают уверенное движение в любых зимних условиях, а ключевые особенности моделей позволяют подобрать шины под себя.