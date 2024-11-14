Что такое ЛКП автомобиля и как правильно за ним ухаживать

Лакокрасочное покрытие автомобиля (ЛКП) – это не только внешний блеск и защита от коррозии, но и важный элемент, влияющий на стоимость и долговечность машины. В этой статье рассказываем, какие дефекты ЛКП бывают и как ухаживать за покрытием, чтобы сохранить его в приемлемом состоянии.

© АвтоКод

ЛПК автомобиля – что это?

ЛКП – это слой грунта, краски и лака, который наносят на кузов авто для защиты металлической поверхности от коррозии и внешних воздействий. Покрытие помогает машине сохранить свое состояние на протяжении длительного времени. Поэтому при покупке б/у автомобилей особое внимание уделяют проверке ЛКП. Его состояние может свидетельствовать о том, как за автомобилем следили и ухаживали, а также о возможных ДТП и пробеге.

Заранее проверить авто на ДТП и узнать пробег вам поможет «Автокод». Заодно узнаете, числится ли машина в залоге у банка, имеет ли запреты на регистрацию или долги по штрафам ГИБДД, использовалась ли в такси и т. д.

Толщина ЛКП

Толщину лакокрасочного покрытия измеряют в микрометрах (микронах). Согласно ГОСТу 9.032-74, минимальный слой краски должен быть не менее 80 мкм и не более 120 мкм. Однако у каждого производителя автомобилей есть свои стандарты и параметры толщины ЛКП.

В редких случаях встречаются автомобили с двойным заводским окрасом кузова.

Двойное окрашивание автомобиля – процесс, при котором кузов машины проходит через процедуру покраски дважды из-за различных дефектов, таких как:

непрокрашенные участки;

вспучивание лака;царапины;

потеки краски и другие недочеты.

Тогда толщина краски будет в 1,5-2 раза больше стандартов производителя. Например, у седана «Фольксваген Поло» для российского рынка средняя толщина ЛКП 120 мкм при повторном окрасе возрастает до 220 мкм по всему кузову.

Толщиномер

Толщиномер ЛКП – это прибор, который при правильной калибровке позволяет измерять толщину ЛКП на автомобиле. Откалибровать толщиномер несложно, главное следовать инструкции, приложенной к прибору для измерения ЛКП.

Этот инструмент очень важен при покупке б/у авто. Он поможет определить, были ли восстановлены поверхности кузова. Пользоваться толщиномером просто: достаточно перпендикулярно приложить его к кузову авто и прочитать показания на экране. Как проверить авто толщиномером, мы подробно рассказали в отдельном материале.

Значения, которые ниже стандартов толщины лакокрасочного покрытия, могут говорить о новой установленной детали кузова, окрашенной не в заводских условиях. При этом высокие показатели говорят об обратном: ЛКП автомобиля уже поддавалось повторному окрашиванию и восстановлению. Значение толщиномера более 300 микрон свидетельствует об окрашивании детали без снятия заводского ЛКП и возможном нанесении шпаклевки. Чем выше показатель, тем больший слой шпаклевки наложен на деталь кузова.

Если вы не планируете самостоятельно осматривать машину и проверять слой краски, обратитесь к эксперту. Специалист проверит автомобиль на наличие дефектов и поможет найти и купить авто с пробегом. Также можно заказать выездную проверку: эксперт приедет с оборудованием, проведет диагностику на месте и предоставит детальный отчет о техническом состоянии автомобиля.

Дефекты ЛКП

Дефекты ЛКП – это повреждения на ЛКП авто.

Они могут возникать по следующим причинам:

несоблюдение правил эксплуатации;аварийные ситуации;воздействие агрессивных химических веществ.

Для их предотвращения рекомендуем избегать перепада температур и ухаживать за автомобилем, применяя защитные средства.

Трещины

Трещины на покрытии являются одним из часто встречающихся дефектов ЛКП автомобиля. Они могут возникнуть из-за температурных перепадов, ударов или неправильного нанесения краски. Трещины в ЛКП могут привести к проникновению влаги под покрытие и появлению коррозии.

Кратеры и воронки на поверхности

На поверхности автомобиля могут образовываться кратеры и воронки. Это происходит из-за недостаточной подготовки перед нанесением ЛКП или неправильного применения мыльных средств. Еще такой дефект ЛКП может возникнуть при использовании низкопробных материалов.

Плохая адгезия

Это частый дефект, который происходит из-за:

недостаточного очищения поверхности кузова;неправильного выбора материалов;нарушения технологии окраски.

Приводит к тому, что ЛКП кузова автомобиля ненадежно держится на поверхности и легко отслаивается.

Пузыри

Чаще всего пузыри появляются от перегрева области кузова в процессе сушки. Этот дефект также может проявиться при несовершенной сушке нижних слоев ЛКП авто. Еще одной причиной может быть проникновение влаги или воздуха под слой краски.

Подтеки

Подтеки на поверхности авто могут возникнуть из-за чрезмерной подачи краски, слишком низкой вязкости лакокрасочного материала или несоответствующей температуры в процессе покраски.

Матовость

Из-за этого дефекта покрытие имеет низкий блеск.

Возможные причины возникновения:

чрезмерное давление при распылении;использование быстросохнущего растворителя;повышенная влажность в окрасочной камере.

В результате ЛКП кузова получается тусклым и требует дополнительных обработок для восстановления нужного уровня блеска и однородности покрытия.

Расслоение

Этому дефекту может подвергнуться как заводское покрытие, так и вторичный окрас. Основные причины – повышенная температура воздуха и недостаточное сцепление между слоями краски.

Пыль и мусор

При повторном окрасе поверхности часто возникают проблемы с попаданием нежелательных элементов. Этот дефект может быть вызван отсутствием окрасочной камеры в мастерской и несоблюдением стандартов чистоты.

Чтобы избежать появления дефектов ЛКП, необходимо правильно подготовить поверхность, использовать качественные материалы и следовать технологии нанесения грунта, лака и краски. В случае возникновения дефектов их нужно исправить как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение покрытия.

Как убрать царапины и сколы с ЛКП

Лучший вариант – обратиться к профессиональным мастерам. Специалисты смогут подобрать правильную технику и материалы для восстановления поврежденных участков.

Стоимость услуги может зависеть от сервиса, в который вы обратитесь:

Локальная полировка одной детали в среднем начинается от 750 рублей. Частичный окрас детали кузова от 3 000 рублей.Полный окрас детали: капот, бампер, крыло, дверь – от 10 500 рублей.

Если вы хотите самостоятельно восстановить ЛКП при наличии небольших повреждений таких, как поверхностные царапины и сколы, можно воспользоваться специальным набором для подкраски и полировки. Такие материалы выпускают автопроизводители и сторонние компании. Перед началом работы обязательно изучите все этапы и тонкости процесса восстановления.

Если на поврежденном участке появилась коррозия, необходимо тщательно очистить и загрунтовать поверхность. Только так можно остановить разрушение кузова авто.

Как защитить ЛКП автомобиля

Для защиты ЛКП автомобиля от внешних воздействий, рекомендуем использовать бесконтактную мойку автомобиля и наносить защитные воски и покрытия.

Если ваше авто все время находится на улице, старайтесь выбирать места для парковки, где он будет защищен от прямых солнечных лучей и осадков. Также важно следить за состоянием ЛКП кузова автомобиля, чтобы избежать появления ржавчины и других дефектов ЛКП.

Часто задаваемые вопросы

Сколько микрон должен показывать толщиномер

Для точных результатов толщиномер должен измерять слои грунта, краски и лака до 1 000, а лучше – до 2 000 микрометров. Современные модели измеряют до 3 мм. Чем меньше погрешность в процентах, тем выше точность.

В чем измеряется толщина ЛКП

Толщина ЛКП измеряется в микронах (мкм). Это важный показатель качества. Автопроизводители устанавливают свои стандарты для толщины ЛКП, ориентируясь на рекомендации поставщиков материалов, а также на возможности и особенности используемого оборудования для покраски.

От чего зависит толщина лакокрасочного покрытия

Толщина ЛКП зависит от количества слоев краски и сухих остатков пленки. Грунтовку для предотвращения коррозии обычно наносят тонким слоем (15-40 мкм), улучшая адгезию (соединение) с металлом и не утяжеляя финишный слой краски. Для необходимой толщины финишные покрытия наносят в несколько слоев.

Сколько микрон допуск в ЛКП

Обычно толщина лакокрасочного покрытия составляет от 80 до 120 микрометров, но заводской допуск может достигать 300 микрон. Важно, чтобы покрытие было нанесено равномерно и симметрично по всей поверхности.

Автор: Марина Тумашова