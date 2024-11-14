Пять советов, как удвоить срок службы шипованных шин

Казалось бы, какие сложности таит в себе сезонная смена шин? Установил под зиму «шиповку» и езжай! Однако в этом процессе есть важные тонкости, которые касаются, в первую очередь, установки нового комплекта покрышек. Его в обязательном порядке рекомендуется правильно прикатать. Только так можно добиться высокого ресурса комплекта и максимального сцепления с дорожным полотном.

Почему новые шипованные шины нужно обкатывать

Будучи только что сваренными и ещё не прикатанными, покрышки могут работать не на все 100% от своих возможностей. Это происходит по нескольким причинам.

Шипованные шины, в отличие от летних и фрикционных, касаются дороги не только резиновой смесью, но и металлическими «когтями». Этому типу шин в обязательном порядке показана правильная прикатка. В основном потому, что запрессовать все шипы в протектор на одинаковую глубину в процессе производства невозможно. Разброс по высоте ничтожно мал, он исчисляется сотыми долями миллиметра, но даже этой погрешности достаточно для снижения эксплуатационных характеристик и ухудшения управляемости.

Современные шипы – высокотехнологичные элементы. Но даже им требуется некоторое время, чтобы занять в протекторе своё, правильное положение. Шипы фиксируются с применением термоотверждающихся адгезивных составов и при неаккуратной обкатке могут выпасть. На новых покрышках шипы могут чрезмерно выступать над протектором.

Это приводит к увеличению плеча приложения сил в пятне контакта. При прохождении пятна контакта на высокой скорости и при резком ускорении радиальная ось положения шипа отклоняется на больший градус, что способствует неправильному установлению шипа противоскольжения в толще резины. В процессе езды шипы нагреваются до степени плавления отдельных компонентов резиновой смеси шины вокруг «когтя». Это способствует улучшению контакта шипа к резиновой смеси.

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В обкатке нуждаются не только шипы, но и протектор. В процессе изготовления шин резиновая смесь проходит вулканизацию в специальных формах. Внутренняя поверхность форм смазывается техническими жидкостями, а поверхность покрышки после производства получается гладкой. Хорошего «держака» мгновенно получить невозможно – до тех пор, пока наружный гладкий слой не сотрётся о поверхность дороги.

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Сколько времени прикатываются шипы

На полноценную прикатку шипованных шин, по мнению ведущих производителей, в среднем требуется от 800 до 1 000 км. На пик сцепных свойств такие покрышки выходят лишь после обозначенного пробега. За этот период привыкает к особенностям поведения конкретного комплекта и сам водитель.

По окончании периода обкатки шипы противоскольжения занимают правильное положение и успевают прочно зафиксироваться. Это приводит к существенному, иногда двукратному повышению срока эксплуатации всего комплекта.

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Когда стоит начинать обкатку

Российские автомобилисты при смене летних шин на зимние предпочитают затягивать процедуру до появления устойчивого снежного покрова, но этот подход, по мнению шинников, себя не оправдывает. В действительности новый комплект шипованных шин нужно устанавливать чуточку раньше – чтобы успеть привыкнуть к покрышкам, правильно их прикатать и подойти к гололёду уже во всеоружии – с комплектом, способным работать на все 100% своих возможностей.

Правильный вариант погоды для обкатки – лёгкий мороз утром и вечером при плюсовой температуре днём. Начинать процесс можно, когда температура падает ниже +7 градусов по Цельсию.

Где лучше обкатывать шиповку

Важно не только правильно подойти к времени обкатки, но и выбрать подходящие для этого дороги. В первые 800–1 000 км специалисты рекомендуют избегать езды по пересечённой местности, грунтовым и разбитым дорогам. Это должен быть либо приличный асфальт, либо бетонка. Нетрудно догадаться, что наилучшими условиями обладают городские дороги высокого качества (они в России встречаются далеко не везде). Но скакать по бордюрам при парковке нельзя даже в городе.

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Секреты правильной прикатки

Многие шипованные шины снабжены специальным индикатором, который служит маркером, помогающим водителю понять, готов комплект к полноценной эксплуатации или ещё нет. Именно на него стоит ориентироваться, выбирая режимы движения на новых покрышках.

В период обкатки не рекомендуется превышать скоростной порог в 70–90 км/ч. Нельзя совершать резкие старты и остановки, проходить на высокой скорости виражи. Прежде чем начинать обкатку, рекомендуется записать показания одометра. Крайне важно поддерживать в новых шинах правильное давление: специалисты рекомендуют проверять его дважды в неделю.

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На любой новой шине с шипами можно увидеть насечку-индикатор, которая окружает металлическую вставку. Когда индикатор сотрётся об асфальт, шипованные шины считаются готовыми к длительным поездкам.

Если в процессе обкатки из ваших шин всё же выпало несколько шипов, особо расстраиваться не стоит: шина с частичной или полной потерей шипов пригодна к дальнейшей эксплуатации, поскольку сцепление в зимних условиях обеспечивается не только шипами противоскольжения.