2ГИС теперь можно запустить на стекле автомобиля

Компания 2ГИС на собственной презентации в Доме Пашкова в Москве сделала заявление, что ее картографический сервис первым в России и одним из первых в мире обзавелся функцией отображения навигации на лобовом стекле автомобиля (Head-Up Display - HUD) и на цифровой приборной панели авто (Cluster Display - между спидометром и тахометром).

Фича воспроизводится при помощи технологий Apple CarPlay и Android Auto.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, 2ГИС при этом не нужно дополнительно ставить на ПО автомобиля - достаточно приложения на телефоне, подключенного к CarPlay или Android Auto через Bluetooth или USB-кабель.

Чтобы оценить обновления за рулем автомобиля, достаточно свежей версии 2ГИС на телефоне.

Отдельно в компании подчеркивают, что, как и раньше, использование 2ГИС на больших экранах авто абсолютно бесплатно и не требует наличия подписки на какие-либо сервисы.