Автомобильный обозреватель журнала «За рулем» Кирилл Милешкин изучил кроссовер Geely Cityray и рассказал о его особенностях.

Так, Cityray – уменьшенная копия кроссовера Geely Atlas, хотя общих кузовных деталей у машин нет. При этом Cityray на 160 мм короче Атласа и проигрывает ему 76 мм по колесной базе.

Назвать Coolray семейной машиной сложно. Задний ряд пригоден для взрослых, но багажник маленький. К плюсам эксперт отнес шесть подушек безопасности, наличие подогрева задних сидений.

Автомобиль получил 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 147 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Привод передний. Двигатель разработан фирмой Aurobay, которую создали Geely и Volvo для выпуска моторов всех типов.

Из минусов эксперт отметил высокий уровень шума в салоне из-за покрышек Chaoyang, подтормаживание медиасистемы и проблемы с подключением по Bluetooth.

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До этого стало известно, что Changan объявил о выходе на российский рынок машин своего премиального бренда Avatr. Первой моделью, которая появится в РФ, станет Avatr 11.

Avatar 11 построен на модульной платформе EP1. По размерам он близок к модели BMW X6: длина — 4880 мм, ширина — 1970 мм, высота — 1601 мм, колесная база — 2975 мм. У купе-кроссовера безрамочные двери, а также камеры вместо зеркал заднего вида. В салоне на передней панели установлен большой экран мультимедийной системы, все кнопки — сенсорные. Также автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем с функцией «автопилота».