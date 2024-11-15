Рейтинг популярных автомобилей с проблемами регистрации в октябре 2024 года

<p>В октябре 2024 года через сервис «Автокод Профи» было проведено более 160 тысяч проверок подержанных автомобилей. В ходе анализа эксперты выделили самые популярные модели, среди которых чаще всего встречаются Toyota Camry, Kia Rio, Ford Focus, Skoda Octavia и Hyundai Solaris.</p> <p>Особое внимание было уделено автомобилям, которые чаще других попадали под ограничения на регистрационные действия в ГИБДД. По данным аналитиков, наибольшее количество таких авто пришлось на Hyundai Solaris (3878 машин), Kia Rio (3353), Toyota Camry (3326) и BMW 5 series (2950). Также в список вошли такие модели, как Mercedes Benz S class, Lada Priora, Volkswagen Polo и Skoda Octavia.</p> <p>По словам специалистов, причины для отказа в регистрации авто могут быть различными. Среди них – неполный пакет документов, ошибки в информации, ограничения со стороны ГИБДД, а также наличие лизинга или факт утилизации автомобиля. Эксперты из издания <a href="https://speedme.ru/posts/id-70150-eksperty-nazvali-modeli-avto-s-zapretom-na-registratsiju" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU</a> отмечают, что проблемы могут возникать и из-за нечитаемого или перебитого VIN-номера, а также изменений в конструкции машины, не зарегистрированных в ГИБДД.</p>