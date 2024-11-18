Россиян не устраивают купленные автомобили

Каждого пятого россиянина (20%) не устраивает купленный им автомобиль, выяснили специалисты «Росгосстраха» и «Автодома» в ходе репрезентативного опроса (есть в распоряжении Банки.ру).

Каждый четвертый автомобилист (24%) обеспокоен поломками приобретенного транспортного средства, среди которых чаще всего встречаются неисправность подвески (42%), неполадки в электросистеме (24%), проблемы с аккумулятором (23%) и двигателем (20%). За последние три года с неисправностью автомобиля сталкивались 60% водителей, у четверти опрошенных (23%) авто выходило из строя два-три раза, еще у 20% — один раз. По 7% автолюбителей заявили, что сталкивались с поломками три — пять раз и более пяти раз.

В числе причин для недовольства 28% опрошенных также отметили слабый функционал машины. 18% владельцев авто не устраивает дорогое обслуживание. Менее распространенными неудобствами стали маленький багажник (14%), сложности с поиском деталей (13%), большой расход топлива (13%), неуютный салон (9%), неэстетичное оформление (6%) и отсутствие практичности (6%).

Осаго калькулятор

Больше всего довольных автомобилистов оказалось среди владельцев японских машин — 29%. На втором месте — владельцы европейских марок (25%). На третьем — любители отечественного автопрома (14%).

27% опрошенных приобрели машину год-два назад, еще 26% — три — пять лет назад. Приблизительно каждый пятый (21%) водит свой автомобиль меньше года, 14% — от пяти до десяти лет, а 12% — более десяти лет. При этом среди последних выбором машины довольны 88% респондентов, а 27% из тех, кто владеет авто только один-два года, уже начали испытывать дискомфорт.

Среди россиян, которые полностью удовлетворены покупкой авто, 34% — те, кто приобрел его за 1–2,5 млн рублей. Еще 15% довольных автомобилистов купили машину за 2,5–5 млн рублей.

При этом только 2% респондентов собираются менять машину, которая им не нравится, выяснили аналитики.

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Предложение актуально на дату публикации материала.