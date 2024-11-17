Какие новые российские модели машин выйдут на рынок в следующем году

Российский автопроизводитель "СОЛЛЕРС" представил новые модели, которые поступят в продажу уже в следующем году. И таких новинок немало. Примечательно, что на некоторые из них впервые установят автоматическую коробку передач собственного производства.

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Вообще компания славится тем, что осваивает производство автомобилей полностью. У них нет отверточной сборки. Большинство запчастей производится в России. То есть свои двигатели, коробки, раздатки, мосты, своя штамповка, сварка и окраска кузова. В общем, как сообщил председатель совета директоров компании Адиль Ширинов, локализация автомобилей составляет 75 процентов. А для некоторых моделей доходит до 82 процентов.

Итак, каких новинок ждать? Так, например, в мае выйдет фургон нового поколения Atlant SF. Он отличается от того, который сейчас продается на рынке, новым дизайном кузова, новым интерьером. А главное, тем, что будет оснащаться автоматической коробкой передач. Причем этот автомат будет именно отечественного производства, чего довольно давно не было.

Как пояснил директор по продажам и маркетингу компании Марат Шарапов, у клиентов возник острый запрос на такую коробку. У нас в стране дефицит водителей. Не все из них соглашаются работать на машинах со сцеплением. То ли с момента обучения в автошколе и долгого времени эксплуатации авто с автоматами навык прошел, то ли лень лишний раз ногами и руками подвигать, то ли устают от пробок, где приходится и сцеплением, и рычагом переключения работать постоянно. Неважно. Важно, что коммерческие структуры, которые закупают такие машины, очень заинтересованы в том, чтобы они оснащались именно автоматом. Ведь это также способ привлечь водителей к себе на работу. Именно для них такую коробку и разработали.

Еще один Atlant, на сей раз XL, выедет на рынок в сентябре следующего года. Он отличается от своего предшественника в первую очередь длиной - 7,5 метра. То есть места для груза будет гораздо больше. Кроме того, в пассажирском варианте он сможет вместить 23 человека. И он также будет оснащаться автоматической коробкой передач.

Впервые за очень долгое время в России появится свой собственный минивэн. Речь идет о модели SP7. Продажи стартуют в сентябре 2025 года

Появится новый Argo. На сей раз с двойной кабиной. Помимо водителя в нем смогут находиться еще четыре пассажира. Это актуально для тех, кто занимается какими-либо ремонтными работами. То есть и груз везет, и бригаду. Старт продаж объявлен на март следующего года.

В январе в продажу поступит небольшой автофургон SF1. Он будет удобен тем, кто развозит грузы внутри города, когда надо заезжать на подземные парковки. Ведь его высота не превышает 1,9 метра. Везде пролезет. Там, где "Газели" не пройдут.

Впервые за очень долгое время в России появится свой собственный минивэн. Речь идет о модели SP7. Это авто будет с пятью дверями. Причем задние будут с электроприводом. Тут надо быть осторожным. Корреспондент "РГ" попытался ее закрыть, не нажав на кнопку на ручке. Чуть дверь не сломал, пока не догадался, как правильно она закрывается.

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В нем 7 мест. У водителя и переднего пассажира - довольно комфортные. Роскошные места у пассажиров второго ряда, даже специальные подушки для ног есть, если кто-то захочет их вытянуть. А вот на заднем ряду будет довольно тесновато трем пассажирам, даже не очень габаритным. Но детям точно подойдет. У нас же есть многодетные семьи.

Кроме того, салон трансформируется. Машина легко превращается из пассажирской в грузовую, если требуется что-то перевезти.

Этот автомобиль будет оснащаться двухлитровым турбированным двигателем мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, обещают, что он будет напичкан электронными системами безопасности и помощи водителю. Старт его продаж назначен на сентябрь следующего года.

Также были представлены пикапы. ST6 - уже давно знакомый на рынке автомобиль. Как пояснил Марат Шарапов, он предназначен для различных ремонтных бригад, которым нужно добраться по бездорожью к месту назначения. Но также в январе выйдет ST8, который уже рассчитан на тех водителей, которые раньше могли позволить себе рамные внедорожники недружественных стран, ушедшие с нашего рынка, а теперь рассматривают в качестве таких "проходимцев" пикапы, которые есть на рынке. Старт продаж - в январе.

А пикап ST9 - это для тех, кто побогаче, но тоже хочет передвигаться на рамном внедорожнике. У него увеличенный грузовой отсек, более высокая кабина и комфортабельный салон со всеми инновациями. Его можно ожидать на рынке в июле следующего года.

Отдельно надо сказать про пикап УАЗ. У него новый дизельный двигатель и шестиступенчатая коробка передач. Такие же силовые агрегаты будут уже устанавливаться в том числе на "Патриотах". А вот когда у них появятся автоматические коробки передач, пока неизвестно.

Кроме того, компания готовит и полноценный рамный внедорожник. Как раз с тем, чтобы заменить ушедшие с российского рынка модели. Ведь не всем нужен пикап. И не все нуждаются в минивэне. Кому-то нужно пробраться в дебри и прочие малопроездные места, но с комфортом. Кстати, тот автомобиль также будет с 7-местным салоном, высоким уровнем комфортности. И тоже будет оснащаться двухлитровым турбированным двигателем мощностью 200 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Правда, когда он выйдет в свет, пока неизвестно.

Компания вообще специализируется на производстве коммерческого транспорта, если не считать уазиков. А теперь вот и новых пикапов, минивэна и будущего внедорожника. Поэтому с гордостью был представлен первый туристический автобус российского производства, а также школьный автобус.

О школьном автобусе надо сказать отдельно. Это капотный автобус, то есть двигатель вынесен вперед. По мнению производителя, это дает дополнительную степень защиты тем, кого он перевозит. Забавно, но при остановке на задней части автобуса можно откинуть рамку со знаком "кирпич". Ведь детям может потребоваться перейти дорогу, так что предупредить о такой опасности водителей, которые едут следом, просто необходимо.